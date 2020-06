PL DOS CONDUTORES DO SAMU É TIRADO DE PAUTA E SAMUEL PEDE CELERIDADE NA VOTAÇÃO

17/06/20 - 13:21:53

Nesta quarta-feira, 17, o deputado Capitão Samuel fez o uso da palavra durante a sessão remota da Alese, onde pediu celeridade na votação do projeto de lei que dispõe sobre jornada de trabalho e salário base para condutores de veículos de urgência, empregados públicos efetivos da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), com atuação no Samu/Estadual, que acabou sendo tirado de pauta.

Mesmo assim, o deputado Capitão Samuel conseguiu a palavra do deputado Luciano Bispo para que o projeto seja votado até a próxima quarta-feira, 24. O motivo da retirada foi a existência da possibilidade de inclusão de todos os motoristas da Secretaria Estadual de Saúde serem beneficiados através deste projeto.

Por Anne Isabelle