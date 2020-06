PLATAFORMA DA POLÍCIA CIVIL DE SE JÁ REGISTRA MAIS DE 10,9 MIL BOLETINS DE OCORRÊNCIA

17/06/20 - 08:56:44

As instituições que formam a segurança pública de Sergipe seguem em atividade mesmo diante da pandemia da Covid-19. Uma forma de manter as pessoas seguras foi a expansão dos tipos de ocorrências que podem ser comunicadas formalmente pela Delegacia Virtual. Com isso, no período de 20 de março a 31 de maio, a Polícia Civil contabilizou 10.970 boletins de ocorrência realizados pela plataforma digital. O prazo para a confirmação ou não do relato é de 24h e o cidadão recebe um boletim de ocorrência com a mesma validade do documento que seria entregue em uma delegacia. A Delegacia Virtual pode ser acessada pelo site portalcidadao.ssp.se.gov.br/DelegaciaVirtual

A assessora técnica da Superintendência da Polícia Civil (Supci), Cátia Emanuelli, explicou o processo de validação do boletim de ocorrência prestado pela plataforma digital da Polícia Civil. “A pessoa faz o boletim de ocorrência na Delegacia Virtual, em 24 horas ele é validado. A pessoa recebe essa validação por email. Depois, é encaminhado para a equipe que está em teletrabalho. Em dois ou três dias, eles inserem no sistema e encaminham para a delegacia que é responsável pelo procedimento. Depois disso, o boletim de ocorrência é avaliado pelo delegado e despachado”, detalhou.

Acesso à Delegacia Virtual

O acesso é simples. Ao acessar o site pela primeira vez, é só fazer o cadastro clicando em “Não Sou Cadastrado”. Em seguida, será aberta uma tela para o preenchimento de dados como nome, email, CPF, RG, data de nascimento, telefone e endereço, além do cadastro de uma senha. Após preencher os dados solicitados pelo sistema, basta clicar em “Salvar”.

A próxima etapa é a confirmação do cadastro. Para a validação, é necessário entrar no email informado na etapa anterior para acessar a mensagem de confirmação que foi enviada pelo sistema. Lá, haverá um link. Ao acessá-lo, o cadastro estará concluído.

O próximo passo é o registro do boletim de ocorrência. Clique em ir para o login, preencha o email e a senha. Em seguida, clique em “Registre ou acompanhe sua ocorrência” e selecione “Delegacia Virtual”.

Na próxima tela, basta clicar em “Nova Ocorrência” e preencher os dados solicitados pelo sistema. São informações como o tipo da ocorrência e detalhes do fato, como data, horário, CEP, endereço, cidade e bairro. Logo depois, descreva o fato e, caso necessário, adicione objetos envolvidos na ocorrência.

Após o preenchimento, clique em “Salvar”. Pronto, o boletim de ocorrência foi prestado e é necessário apenas aguardar o prazo de 24h para a validação da ocorrência.

Fonte SSP