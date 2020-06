PROJETO DE LEI DO IPVA APROVADO NA ALESE BENEFICIA 330 MIL MOTORISTAS

17/06/20 - 12:34:45

O Projeto de Lei Ordinária aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais com a finalidade de ampliar o prazo de pagamento e parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA já está em vigor. Com isso, 330 mil condutores serão beneficiados em Sergipe.

Os motoristas que possuem veículos com placas de final 1, 2,3 e 4, mas ainda não tiveram condições de pagar o imposto, já podem entrar em contato com a Secretaria de Estado da Fazenda- Sefaz e fazer a opção de pagamento à vista, com 5% de desconto ou parcelar em até seis vezes.

Mas precisam fazer a adesão junto à Sefaz, até o próximo dia 15 de julho.

A iniciativa através do Poder Executivo com a contribuição de todos os deputados tem por objetivo, beneficiar os contribuintes que tiveram dificuldades financeiras durante o período da pandemia do novo coronavírus.

Entenda

Pelo projeto aprovado na Alese, o pagamento do IPVA 2020 dos veículos de placas 1, 2, 3 e 4, fica prorrogado até o dia 15 de julho. E também amplia os benefícios para os demais contribuintes, oferecendo parcelamento de 5% no pagamento em quota única.

A Secretaria da Fazenda explicou que a iniciativa abrange 330 mil veículos em Sergipe, independente da terminação da placa. Para isso, devem acessar o site sefaz.se.gov.br ou o aplicativo Sefaz Mais Fácil e optar pelo pagamento com o desconto de 5% ou parcelado em seis vezes.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões