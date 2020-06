Radialista “apanha” enquanto registra prisão no interior

17/06/20 - 10:16:27

O registro de uma prisão realizada pela polícia civil no município de Tobias Barreto, terminou em agressão contra um radialista.

O caso foi registrado nesta terça-feira (16) e as informações são de que a Polícia Civil prendeu Cleofas Luz de Carvalho, foragido desde 2013, acusado de matar o idoso Danilo Albuquerque, com um tiro.

A equipe do delegado Fábio Alan conseguiu localizar no município de Dias Davila, no estado da Bahia, Cleofas que se encontrava foragido da justiça. Ele foi condenado a 2º anos de prisão pelo assassinato do idoso.

Após ser preso, Cleofas foi levado para Tobias Barreto e, na chegada, o radialista Elenilton Santos, o Rapidão da Noticia, como é conhecido, e que estava próximo à delegacia para registrar a ocorrência, acabou sendo agredido por um suposto parente do acusado.

Elenilton foi abordado pelo agressor que tentou tomar de suas mãos o aparelho celular usado para gravar as imagens da chegada do preso.

O radialista Elenilton informou que nesta quarta-feira (17) irá prestar uma queixa sobre o agressor que tentou impedir o seu trabalho. “O Rapidão” é repórter do programa Na Mira da Noticia Brasil, apresentado por Faro Fino, na Xodó AM, de Tobias Barreto.

Com informações do programa Jornal da Vida, na Rádio jornal – Foto e vídeo Silas Aguiar

