Seduc continua webnários com municípios para intercâmbio de ações e práticas

Para os encontros remotos estão previstas discussões sobre as ações e estratégias das redes públicas de ensino durante a suspensão das aulas dentre outros assuntos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), dá prosseguimento à série de webnários, em parceria com as Diretorias Regionais de Educação e participação dos dirigentes municipais de Educação. Na manhã desta terça-feira, 16, a videoconferência foi com os gestores da Educação da DRE 5 e esta ação visa a fortalecer o Regime de Colaboração e promoção de intercâmbio de experiências e práticas exitosas por meio do compartilhamento de ações e o estreitamento da relação cooperativa entre Estado e municípios.

Ainda nesse sentido, a Ascam/Seduc também realizou nesta terça-feira, 16, uma webconferência com a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. “O objetivo dessa reunião foi apresentar as atividades realizadas pela Seduc e também viabilizar a indicação de uma comissão para tratar, juntamente com a gente, da propositura de um Termo de Cooperação Técnica entre Estado e municípios, no tocante à utilização e divulgação nas mídias e sites oficiais de cada município do acervo de todo material utilizado para aulas remotas”, explicou a diretora da Ascam, Andrea Lima Dantas Barbosa.

Para os encontros remotos estão previstas discussões sobre as ações e estratégias das redes públicas de ensino durante a suspensão das aulas; apresentação do portal “Estude em Casa”; notas preliminares do Saeb; devolutiva do questionário da Ascam sobre a suspensão das aulas devido à Covid-19; apresentação da proposta de realização de webinários com os municípios; Educacenso, e cronograma de ações do Programa Alfabetizar pra Valer.

Os encontros acontecem virtualmente, por Diretoria Regional e dirigentes municipais de Educação circunscritos. A primeira reunião aconteceu com a DRE 6, no dia 28 de maio, e contou com a participação dos gestores municipais de Educação de Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Cedro de São João, Canhoba, Ilha das Flores, Malhada dos Bois, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha. Esse primeiro encontro ainda teve a participação da diretora da Ascam, Andrea Lima Dantas Barbosa; do diretor da DRE 6, Max Cardoso; da diretora do Departamento de Educação (DED/Seduc), Ana Lúcia Muricy, e da chefe da Coordenadoria de Estudos e Avaliações Educacionais (CEAVE), Joniely Cruz.

A segunda reunião ocorreu em 10 de junho, com a DRE 2 e os dirigentes municipais de Educação circunscritos a essa Regional, bem como os coordenadores pedagógicos. Na próxima quarta-feira, 17, às 15h, será a vez da DRE 4, e na quinta-feira, 18, da DRE 1.

De acordo com a diretora da Ascam, Andréa Dantas, com essas webconferências é possivel fortalecer os vínculos entre os dirigentes municipais em suas regiões. “Nessa primeira rodada de reuniões, temos como ponto de pauta conhecer quais são as atividades e ações que as secretarias municipais vêm realizando para os seus estudantes neste momento de suspenção das aulas presenciais, bem como saber de que forma os gestores municipais de Educação estão se planejando para uma possível retomada das aulas”, explicou.

Ainda enfatizando o Regime de Colaboração, a diretora da Ascam disse que tudo o que a Seduc está realizando para o estudo remoto dos alunos poderá ser compartilhado com os municípios. “Nós pensamos em nossos estudantes como alunos do território sergipano. Então apresentamos a eles a possibilidade de utilizarem os materiais que a Seduc está produzindo, como videoaulas e outros recursos”, declarou.