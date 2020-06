Sessão Legislativa em Lagarto trata de obras, saúde e gastos do Executivo

17/06/20 - 06:27:44

Na manhã da última terça-feira, 16, aconteceu a 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagarto. Entre os temas tratados, parlamentares discursaram sobre obras importantes para o desenvolvimento do município. Além disso, a Covid-19 também teve lugar durante o Grande Expediente. Destaque entre as falas, o vereador Alex Dentinho criticou o valor acima da média gasto em compra de flores pelo Executivo para distribuição no dia internacional da mulher.

O primeiro orador a ocupar a Tribuna na sessão legislativa foi o vereador JC. Em seu discurso, o parlamentar agradeceu o empenho do deputado federal Fabio Reis para conseguir que seja feito o calçamento na região do Oiteiro. O vereador citou também um trabalho feito com moradores do povoado Brejo e das Caraíbas, a respeito de doações de máquinas de costura. “Esse é o trabalho do deputado, que não apenas se preocupa com a questão do calçamento, mas também pensa na questão de sustentabilidade das famílias que vivem em Lagarto”, destacou.

Ocupando a Tribuna em seguida, a vereadora Creusa do Oiteiro aproveitou a oportunidade para destacar a situação da Covid-19 entre a população mais carente. “Quero fazer um apelo à secretaria de saúde: visitem esses pacientes, falem com as famílias, expliquem as precauções que eles devem ter para que não prejudiquem a comunidade inteira. Com essa pandemia, o mais prejudicado é o povo mais pobre. Temos que proteger essas pessoas”, ressaltou.

O parlamentar Josivaldo dos Brinquedos utilizou sua fala no Grande Expediente se manifestando a respeito de suas indicações. Segundo ele, sua proposta apresentada é a de limpeza da praça do bairro Jardim Campo Novo. “Além da limpeza, também vou cobrar, de antemão, a construção da praça. Ela já é uma promessa antiga, que fica se estendendo, não sei por quê. É uma coisa tão simples… Nessa época começam as promessas ao povo, todo mundo transforma tudo, mas quando as eleições, todo mundo esquece. Há de se ter responsabilidade com a coisa pública”, enfatizou ele.

ROSAS SUPERFATURADAS

Já o parlamentar Alex Dentinho, voltou no tempo até o dia 6 de março, data em que, segundo ele, houve uma homenagem ao dia internacional da mulher comandada pela gestora do município, a prefeita Hilda Ribeiro. De acordo com o parlamentar, informações do portal da transparência afirmam que cada rosa distribuída pela gestora neste dia custou R$ 10.

“É a rosa mais cara do estado de Sergipe! Ontem eu pesquisei em algumas floriculturas e a mais cara que eu achei, era R$ 7,50. Aqui em Lagarto foram: 16 mil reais, resultando em 1.600 rosas. Está aí no portal da transparência. Prefeita, é assim que a senhora trata o povo de Lagarto?”, questionou.

Outros temas tocados ressaltaram problemas e soluções no município de Lagarto. Como lado positivo, a resolução de alguns problemas de iluminação pública que foram destaque na última sessão legislativa. Como lado negativo, a falta de calçamento em regiões do município.

Foto de Alex Dentinho

Fonte: Ascom CML