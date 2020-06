SMTT altera trânsito das avenidas General Calazans e Beira Mar nesta quarta e quinta

A Prefeitura de Aracaju promoverá nesta quarta e quinta-feira, dias 17 e 18, a vacinação contra a influenza em sistema drive thru no Aracaju Parque Shopping, localizado no bairro Industrial, e no Shopping Riomar, na Coroa do Meio, respectivamente. Devido a esta ação, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) promoverá alterações temporárias no trânsito.

Na quarta (17), durante a ação no Aracaju Parque Shopping, a avenida General Calazans, nas proximidades do empreendimento comercial, ficará canalizada das 6h às 13h para a organização dos veículos que irão para a área da vacinação. Dessa forma, o condutor que segue em direção à Orlinha do Bairro Industrial terá apenas uma faixa de rolamento, o que demanda redução da velocidade e mais atenção nesse trecho. Os agentes da SMTT estarão no local para auxiliar o tráfego e orientar os condutores.

Já na quinta (18), com a vacinação no Shopping Riomar, haverá alterações na avenida Beira Mar. Por isso, a partir das 6h, o condutor que segue pela Beira Mar, no sentido Centro/Praias, não poderá convergir à esquerda para acessar a avenida Delmiro Gouveia. Os agentes de trânsito farão o bloqueio da entrada. O retorno próximo à Embrapa também será fechado e o condutor terá que seguir para o retorno em frente ao Parque dos Cajueiros.

Já o sentido Praias/Centro estará livre, mas com uma faixa destinada à fila única que será formada pelos veículos que irão para a vacinação. Quem segue também pela avenida Jornalista Santos Santana, em direção à Beira Mar, não poderá convergir à esquerda. A direita estará livre para o acesso à Beira Mar no sentido Sul. A previsão é de que as vias sejam liberadas às 13h.

“Montamos um esquema de trânsito e teremos agentes nos dois shoppings para garantir a realização da vacinação, já que é em sistema drive thru, e também a mobilidade urbana. A Prefeitura, mais uma vez, está promovendo a ação neste formato para dar mais segurança aqueles que precisam se vacinar e estaremos colaborando na organização do trânsito”, ressalta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Da assessoria