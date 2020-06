Transição para a reabertura do comércio em Sergipe tem início na próxima quinta-feira, 18

Flexibilização parcial marca transição para inicio do Plano de Retomada da Economia em Sergipe

Nesta quinta-feira (18) terá início o processo de transição para implantação do Plano de Retomada da Economia em Sergipe, previsto para entrar em vigor a partir da próxima terça-feira (23). Autorizada pelo Decreto Nº 40.615, de 15 de junho de 2020, a flexibilização parcial de reabertura do comércio permite o funcionamento de novos setores da economia, além dos que atualmente já estão autorizados a funcionar.

A partir do dia 18, estão autorizadas a reabertura de concessionárias de veículos; imobiliárias e similares; comércio de eletrodomésticos, eletrônicos e elétricos, comunicação, informática, equipamentos de áudio e vídeo; comércio de móveis e colchões; e escritórios de engenharia e arquitetura.

No município de Aracaju, porém, essas atividades comerciais terão horários diferenciados de funcionamento e deverão funcionar das 9h às 16h.

“O horário diferenciado em Aracaju é para evitar aglomeração de pessoas no transporte publico”, explicou Belivaldo.

Já na próxima terça-feira (23), com início da 1ª Fase do Plano de Retomada da Economia, representada pela bandeira laranja, acrescenta-se aos itens autorizados os demais escritórios de prestadores de serviços e serviços em geral (publicidade, agências de viagens e etc); clínicas e consultórios de odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional, bem como serviços especializados de podologia; comércio (alguns setores); operadores turísticos; atividades de treinamento de desporto profissional; salões de beleza, barbearias e de higiene pessoal; templos e atividades religiosas (30%).

“A partir do dia 23 daremos início a retomada econômica, em um processo de seis semanas, por fases. Se tudo ocorrer bem, dentro do previsto para o número de novos casos e leitos, em 7 de julho teremos a 2ª Fase, de bandeira amarela. E em 21 de julho, 3ª Fase, de bandeira verde. Mas repito, essa progressão depende da evolução do quadro da Covid nos próximos dias, por isso depende diretamente da colaboração das pessoas e dos empresários para reforçar o isolamento e as medidas sanitárias”, relembrou o governador.

Foto Mário Sousa

informações ASN