Unit abre inscrição para Vestibular de Medicina no Campus Farolândia

17/06/20 - 15:17:26

Serão ofertadas 37 vagas para o curso de Medicina 2020.2., utilizando Notas do ENEM dos candidatos de qualquer edição a partir de 2015. Inscrições até 03 de julho

A Universidade Tiradentes anunciou, nesta terça-feira, 16, abertura das inscrições para o Processo Seletivo 2020.2 para o curso de Medicina do campus Aracaju Farolândia até 03 de julho. O edital já está disponível. Via Google Meet, o Vice-Presidente Acadêmico do Grupo Tiradentes, professor Temisson José dos Santos, anunciou a novidade, em primeira mão, a representantes de escolas e cursinhos preparatórios públicos e particulares de Sergipe.

Professor Temisson explicou que, este semestre, os processos serão separados por Campus e não mais unificado como em 2019. “A pandemia trouxe adaptações para o ensino superior e também para a realização dos processos seletivos. Não podemos fazer provas presenciais sem autorização dos órgãos competentes. Este ano, as seleções serão feitas de forma separada nas unidades do Grupo Tiradentes em Aracaju, Maceió e Recife. O valor das inscrições também foi reduzido, já que o custo do processo é inferior este ano”, explica.

Medicina Campus Aracaju Farolândia

Em virtude do cenário de pandemia do novo coronavírus, o Processo Seletivo de forma presencial para que a saúde e bem-estar de todos sejam resguardados. Como alternativa, a Unit utilizará as Notas do ENEM dos

candidatos de qualquer edição a partir de 2015.

Serão ofertadas 37 vagas e será considerado apto à inscrição no Processo Seletivo Tradicional Notas do Enem – Medicina, o candidato que informar, no ato da inscrição, o ano de realização da prova e as notas conquistadas nos cinco eixos existentes, desde que sejam superiores a zero.

Por meio da média aritmética ponderada entre as notas conquistadas por prova, será exigido o mínimo de 600 pontos. Terminado o processo de inscrição, as notas serão computadas, conferidas por meio da plataforma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP -, e o resultado será publicado na forma indicada no respectivo edital, assim como demais detalhes.

Ingresso para os demais cursos

Fazendo uso das notas do Enem, dos últimos cinco anos, o processo seletivo será classificatório. Já no ato da inscrição, o candidato deverá informar o ano de realização da prova e as notas conquistadas nos cinco eixos existentes, desde que sejam superiores a zero. Por meio da média aritmética ponderada entre as notas conquistadas por prova, será exigido o mínimo de 450 pontos.

Terminado o processo de inscrição, as notas serão computadas, conferidas por meio da plataforma do INEP, e o resultado será publicado na forma indicada no respectivo edital, assim como demais detalhes.

Para os cursos dos campi do interior e de Educação a Distância da Unit Sergipe, o processo adotado é similar com uso da média aritmética simples e convocação automática mediante atendimento dos critérios estabelecidos em edital.

Sem nota do Enem

Pensando na realização dos sonhos dos nossos futuros alunos, e entendendo a possibilidade de que alguns tenham feito Enem em anos anteriores a 2015, a Unit dispõe de um processo seletivo agendado on-line de cursos vinculados aos campi do interior e de Educação a Distância da Unit Sergipe.

Esse processo poderá ser realizado posteriormente de forma presencial, a partir do momento em que recebermos autorização das autoridades públicas.

Todos os editais em https://www.unit.br/regulamentos

Assessoria de Imprensa