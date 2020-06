Vereadores do município de Riachuelo discutem parecer técnico da Deso

17/06/20 - 05:47:52

Durante teleconferência realizada pelos vereadores da Câmara Municipal de Riachuelo nesta terça-feira,16, os parlamentares mais um vez voltaram a discutir a falta de compromisso por parte da DESO, com os moradores do loteamento Tasso Garcez, que há meses vem sofrendo com a falta de água, e continuam recebendo faturas com valores altíssimos, chegando a R$400,00.

Após requerimento apresentado pela vereadora Helena Maria, a Companhia de Saneamento de Sergipe enviou para a casa legislativa um parecer técnico que, para os vereadores, não passa de uma conversa repetida. O parlamentar Marcondes Hipólito ressaltou que fará um ofício a ser enviado ao Ministério Público, relatando o descaso e pedindo que sejam tomadas as devidas providências. “O que a Deso vem fazendo não tem cabimento”, disse.

Marcondes também apresentou o requerimento de sua autoria, de nº 63/2020, onde solicita a contratação ou compra de um carro pipa para dar assistência a população que sofre com a escassez de água.

O vereador Ronaldo Raimundo também se manifestou sobre o assunto, dizendo que a resposta concedida pela Deso é vaga, e que os moradores não aguentam mais esse descaso. Outra indicação também apresentada pelo parlamentar foi a de nº 61/2020, que trata sobre a reconstrução do muro da capela do grupo de oração terço dos homens, conhecida como cruzeirinho. “O muro caiu a dois meses! o padre está preocupado, e em nome de todos que frequentam o local venho pedir aos colegas a apreciação da indicação”, disse Ronaldo.

Além dessa, o vereador Ronaldo apresentou a indicação de nº 62/2020, que solicita a prefeita do município e a Secretaria Municipal de Ação Social, que seja proporcionado um auxílio emergencial no valor de R$350,00 aos pescadores do município. “Nessa pandemia, os pescadores estão sofrendo com a falta da matéria prima. É difícil para eles, colocarem comida na mesa diante desta situação”, explicou.

O parlamentar Clécio Carlos falou sobre a necessidade da gestão aderir a mil testes para a covid-19. Ao final da sessão on-line não houve a votação por falta de quórum. Participaram da teleconferência o vereador Marcondes Hipólito, Clécio Carlos e Peterson Araújo e o vice presidente Ronaldo Raimundo, que na oportunidade esteve presidindo a sessão, na ausência do presidente Rosemberg.

Por assessoria de comunicação/ Câmara Municipal de Riachuelo