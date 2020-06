Comunidade da Praça Poeta Clodoaldo Alencar agradece vereador cabo Didi

18/06/20 - 09:33:10

A comunidade situada no entorno da Praça Poeta Clodoaldo Alencar, situada no Conjunto Leite Neto, no Bairro Grageru, havia solicitado a ajuda do vereador Cabo Didi, no sentido de acionar a EMSURB para fazer a capinagem da grama e do mato que estava tomando conta de toda praça.

O fato já tinha sido denunciado por moradores, porém providências não haviam sido tomadas para equacionar o problema.

O parlamentar compareceu ao local e comprovou a situação, registrando em fotos o problema e acionando a EMSURB.

A atuação do Cabo Didi surtiu efeito, pois desde ontem, dia 17, equipes da empresa terceirizada da EMSURB, já estão na citada praça efetuando a capinagem da grama e do mato, fato que deixou os moradores bastante satisfeitos e agradecidos ao parlamentar pela sua atuação, mais uma vez, em prol da comunidade.

Matéria do blog Espaço Militar