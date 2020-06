Cabo Amintas critica Edvaldo por processar quem compartilhou vídeo dele

18/06/20 - 05:41:36

Na Sessão Extraordinária on-line desta quarta-feira, 17, o vereador Cabo Amintas (PSL) apoiou o Projeto de Lei 60/2020 que prevê multa administrativa para comerciantes e fornecedores que cobrarem preços abusivos na época da pandemia da covid-19, isso inclui produtos de higiene, farmacêuticos e alimentos.

Amintas discutiu sobre o PL 60/2020, por concordar com tal projeto e enfatizou a importância da colaboração humana para que todos possam ter uma vida digna durante a pandemia, sem privilegiar os mais ricos.

Infelizmente, vemos que alguns empresários, acredito que são minoria, se aproveitam do momento. São comerciantes que estão majorando os preços. Lamentavelmente, no momento em que a população mais precisa de ajuda, que precisa que a gente aja com o coração e com solidariedade, muitos estão agindo com o pensamento no bolso. Esse é um momento que devemos dar as mãos, mesmo que virtualmente. Devemos continuar acreditando no ser humano, não deixar que o dinheiro tome conta da cabeça”, declarou Amintas.

Depois, continuou tratando de outro tema, o processo movido pelo prefeito contra quem divulgou um vídeo dele em grupos de WhatsApp, onde Edvaldo se apresenta como vítima.

“Considero lamentável a postura do Prefeito Edvaldo em acionar centenas de aracajuanos na justiça só para saber quem repassou um vídeo dele na internet, são pessoas humildes e que precisam de apoio nesse momento. Evaldo Nogueira, não processe os aracajuanos, faça por eles”, argumentou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas