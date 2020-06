Conselho de Psicologia realiza reunião para discutir estágio curricular em tempos de pandemia

18/06/20 - 09:07:08

Com o objetivo de debater sobre a realização de estágios e práticas nos Cursos de Graduação em Psicologia no contexto da Pandemia de COVID-19, no âmbito do documento produzido conjuntamente pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP), o Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19) promoveu na terça-feira, 16, uma reunião virtual com coordenadores dos cursos de Psicologia nas Instituições de Ensino Superior de Sergipe (IES).

Participaram do encontro, coordenado pelo Conselheiro Presidente do CRP19, Naldson Melo, o Conselheiro Secretário e presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização, André Mandarino que atua como coordenador do curso de Psicologia na Uninassau; Marcela Flores, psicóloga, orientadora fiscal do CRP19 e docente na Faculdade Pio Décimo; representando a Universidade Federal de Sergipe, as professoras Zenith Nara Costa Delabrida, chefe do departamento de Psicologia, Ana Beatriz Rodrigues, vice-chefe e Marley Araújo coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA); Angélica Piovesan, docente e coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes (Unit) e o professor Alexandre Bernardo, coordenador na Faculdade Estácio Fase.

Os docentes fizeram exposição sobre como as aulas e atividades estão sendo aplicadas e o cenário do período letivo sem aulas presenciais. Um ponto em comum foi a preocupação com os estudantes em período de estágio.

“Muitos estudantes que estão entrando em contato com o CRP demonstram preocupação com a formação. Levantam dúvidas sobre se o curso seria pouco satisfatório e como seria um processo de estágio que não atendesse as diretrizes curriculares nacionais, de que precisa ser 100% presencial”, revela Naldson Melo, Conselheiro Presidente do CRP19.

Posição e orientações do CFP e ABEP

Com base nas portarias, pareceres e decretos emitidos pelo Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação (CNE), referentes ao Ensino Superior, CFP e ABEP analisaram o Parecer 05/2020 CNE, que propõe flexibilização de calendários e atividades acadêmicas, incluindo estágios, práticas e laboratórios e impuseram a necessidade de apontar considerações e orientações referentes às especificidades da Psicologia e das práticas de formação na área.

Entre pontos, as entidades ressaltam a busca por alternativas para garantir um processo de formação com qualidade e sem prejuízos para o aluno, chama atenção para o emprego de novas tecnologias por parte dos futuros profissionais e professores, além das condições de trabalho em home office para os docentes que devem ser asseguradas pelas instituições e deixa claro que não há recusa ao uso de tecnologias no ensino de Psicologia, já que a modalidade foi incorporada em muitas de práticas.

O CFP e ABEP orientam que, em atendimento às Diretrizes Curriculares da Psicologia, as IES e coordenações de curso não ofereçam práticas e estágios em Psicologia na modalidade remota, que elaborem, em comum acordo, propostas de atividades para esse período emergencial e a elaboração de um plano que preveja cenários possíveis para uma volta gradual, dentro de limites de preservação à vida estabelecidos pela OMS, de reorganização e extensão do calendário acadêmico, que possa ultrapassar o ano calendário de 2020, de modo a garantir as práticas e estágios presenciais e a conclusão de curso de todos os estudantes formandos, admitindo ampliação do prazo para essa conclusão, com os mínimos prejuízos que a realidade permitir.

Assessoria de Comunicação CRP19