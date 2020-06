DEPUTADO PEDE AO GOVERNO ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO PARA SERVIDORES

18/06/20 - 16:16:47

Durante a sessão virtual desta quinta-feira (18), que teve a participação do secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, que fez um balanço das metas fiscais do estado, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23) pediu que o Governo antecipe o décimo terceiro salário para os servidores públicos. Além disso, o parlamentar indagou o secretário sobre a utilização das verbas destinadas pelos deputados no combate ao coronavírus e sobre a possibilidade da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (IMCS).

Segundo o deputado, muitos servidores têm procurado ele através das redes sociais para pedir antecipação do décimo terceiro. “Nós temos vivido tempos difíceis onde muitas pessoas estão passando necessidade por falta de dinheiro. Muitos têm me procurado para pedir a antecipação do décimo, por isso peço ao secretário que veja essa possibilidade para ajudar esses trabalhadores. Infelizmente nos anos anteriores o décimo foi parcelado, inclusive muitos servidores ainda estão recebendo referente ao ano passado, mas peço que reveja isso esse ano”, pediu.

Marco Antônio Queiroz informou que parte dos servidores aposentados começaram a receber o décimo de 2019 somente em abril deste ano. Segundo ele, o Governo não tem condição de antecipar o décimo terceiro de 2020.

Sobre as verbas destinadas pelos deputados no combate ao coronavírus, o deputado procurou saber como tem sido utilizado esses recursos. “Nós destinamos mais de R$ 13 milhões de forma voluntária para o combate ao coronavírus. Minha pergunta é se já existe uma programação para a utilização desse dinheiro para que possa minimizar os reflexos do vírus em nosso estado, seja na compra de equipamentos de proteção, respiradores ou leitos de UTI. Precisamos saber onde esse recurso será usado”, afirmou.

O secretário disse que naquele momento não saberia informar sobre os R$ 13 milhões destinados pelos parlamentares. “Esses recursos ainda não devem ter sido utilizados”, afirmou.

Por Cris Silva

Foto assessoria