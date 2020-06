FROTA ÔNIBUS INTERMUNICIPAL RETORNA GRADATIVAMENTE A PARTIR DE TERÇA, DIA 23

18/06/20 - 16:09:10

Conforme o decreto 40.615 é obrigatório o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis

Os ônibus intermunicipais do transporte alternativo voltam a circular com a capacidade ampliada a partir da próxima terça-feira, 23. De acordo com a Diretoria de Transportes (Ditransp) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), a frota aumentará gradativamente de acordo com as necessidades e demandas da população sergipana. Além disso, o transporte intermunicipal fará uso das atribuições apresentadas pelo governador Belivaldo Chagas, no decreto 40.615, atualizado no último dia 15 de junho.

Consta no decreto 40.615, seção I, art. 4º, inciso I — em todos os locais de uso coletivo, comum ou especial, público e privado, cujo funcionamento seja autorizado na forma deste decreto, além da circulação em meios de transportes, é obrigatório o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, conforme determinado pela Lei n.º 8.677, de 06 de maio de 2020, e pelo Decreto n° 40.588, de 27 de abril de 2020. A ação contribui para cumprimento de e medidas sanitárias de combate à COVID-19.

Pensando em atitudes que preservem a vida e promoção da saúde pública sergipana, o diretor de Transportes da Sedurbs, Everton Menezes, informou que as empresas de ônibus disponibilizaram álcool em gel na entrada dos veículos. “Cabe as empresas cobrarem dos passageiros o uso das máscaras e notificarem o equipamento de proteção individual é obrigatório para passageiros, motoristas e cobradores, bem como proibir o acesso ao veículo do indivíduo que estiver sem a máscara” pontua.

Informações e foto ASN