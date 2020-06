Governo Federal envia 20 aparelhos de ventilação a Sergipe

18/06/20 - 20:39:33

O Governo do Estado recebeu do Governo Federal, na manhã desta quinta-feira (18), 20 aparelhos de ventilação mecânica de transporte, que servirão como reforço da rede hospitalar de Sergipe em função do enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Até o momento, Sergipe recebeu 120 ventiladores mecânicos.

Dos 65 ventiladores Fixos, 10 foram enviados para o Hospital Amparo de Maria, cinco para Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 10 para o Hospital Universitário de Lagarto, seis para o Hospital São José, 10 para o Hospital Regional de Estância (HRE) e 18 foram enviados para o Hospital Renascença.

Já os 55 respiradores móveis, dois foram encaminhados para reforçar o HRE, dois para o Hospital Regional de Itabaiana, um para a Secretaria Municipal de São Cristóvão, dois para Secretaria Municipal de Nossa Senhora do Socorro, dois para Secretaria Municipal de Aracaju, três para o Hospital de Urgência de Sergipe e dois para o Hospital Regional de Lagarto.