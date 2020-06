HOMEM MORRE EM TROCA DE TIROS COM POLICIAIS CIVIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

18/06/20 - 08:35:01

Um homem identificado como Rafael dos Santos, morreu na manhã desta quinta-feira (18) após entrar em confronto com policiais que realizavam uma operação no município de Itabaiana.

As informações são de que o homem que morreu em confronto com policiais civis é suspeito de participação na morte de Edson Araújo, o Zuzu, ocorrida no dia 22 de janeiro deste ano.

Veja a nota divulgada pela Polícia Civil

A Polícia Civil informa que foi deflagrada uma operação na manhã desta quinta-feira, 18, para cumprimento de mandados de busca e apreensão em Itabaiana. A ação é fruto de investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Itabaiana. As investigações tiveram o acompanhamento da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

Na ação policial, um suspeito, identificado como Rafael dos Santos, entrou em confronto com os agentes, foi socorrido, mas veio a óbito no hospital. Ele respondia criminalmente pela prática de homicídio e tem participação em diversos crimes desse tipo na cidade.

A ação policial conta com a participação da Delegacia Regional de Itabaiana, do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Demais informações serão repassadas à imprensa ao final da operação.

Foto portal ITINET