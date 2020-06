LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC É TEMA DE ENCONTRO ON-LINE DA FAMES

18/06/20 - 09:21:14

O XXXI Webinário realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), por meio da Escola de Gestão Governador João Alves Filho, aconteceu através de plataforma on-line na noite da última quarta-feira,17, com o tema: Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (PL 1.075/2020).

A convidada e palestrante do evento foi a mestra pelo programa de pós-graduação e cultura e territorialidades da Universidade Federal Fluminense, Ana Clarissa Fernandes, que falou sobre a lei e a sua pendência de sanção por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro. “Não sabemos ao certo se a lei será sancionada ou se algum artigo poderá ser revogado”, explicou Clarissa.

A lei Aldir Blanc já foi aprovada pelo Congresso Nacional. Vale ressaltar que esta conquista também é resultado da grande luta travada pela Fames e Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Sobre o evento, os participantes tiveram esclarecimentos a respeito dos valores que serão destinados aos municípios, bem como quais são os principais pontos da lei, como aplicar o recurso, e a sua possível destinação a um auxílio emergencial para os trabalhadores culturais.

Com isso, serão contemplados com o auxílio, atores culturais e entidades que promovem a cultura municipal. O evento contou com a participação da presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (FUNCAP) Conceição Vieira, secretários, diretores, artistas e promotores da cultura dos municípios.

Por Yslla Vanessa

Foto Assessoria de Comunicação FAMES