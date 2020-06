Lojas de eletrônicos e móveis, imobiliárias, concessionárias e escritórios reabrem hoje

18/06/20 - 10:12:12

Alguns estabelecimentos comerciais reabriram na manhã desta quinta-feira (18) após serem fechados no mês de março em decorrência da pandemia.

Em Aracaju, o funcionamento ocorrerá das 9 às 16 horas. Já os escritórios de engenharia e arquitetura continuarão com horário normal.

A reabertura é preliminar às medidas de retomada da economia, com o Sistema de Distanciamento Social Responsável, anunciadas pelo governo do estado esta semana. Atualmente, o estado tem mais de 16,8 mil casos e mais de 380 mortes pela Covid-19.

Estão autorizados a funcionar os seguintes tipos de estabelecimentos: concessionárias de veículos; imobiliárias e similares; comércio de eletrodomésticos; eletrônicos; elétricos; comunicação; informática; equipamentos de áudio e vídeo; comércio de móveis e colchoaria; escritórios de engenharia e arquitetura.

Segundo o governador Belivaldo Chagas a execução do plano de retomada depende em grande parte do comportamento da população. “Estamos fazendo a nossa parte, mas precisamos de mais compreensão da população no que fiz respeito ao isolamento social e uso de máscaras”, disse o governador.

Anteriormente, apenas segmentos considerados essenciais podiam funcionar. No dia 23 de junho, deve começar a considerada ‘Fase 1’ da flexibilização, que vai levar em consideração a taxa de ocupação das UTIs no estado. Até o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES), os leitos públicos estavam com 69,1% de lotação e os particulares com 88,4%.

Foto Jadilson Simões