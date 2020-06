Moção repudia declaração do gestor da Fundação Cultural Palmares

18/06/20 - 14:49:52

Aprovada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) a Moção de Protesto nº29/2020 às declarações do presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, sobre Zumbi e o movimento negro. O autor da propositura é o deputado estadual Iran Barbosa (PT).

De acordo com o parlamentar, é lamentável que a Fundação Cultural Palmares, órgão que tem o papel de salvaguardar a história e a luta do povo negro brasileiro, seja dirigida por alguém que demonstra desprezo pela causa da Fundação e total incompatibilidade com as atribuições requeridas pelo cargo que ocupa e pelo qual é remunerado, com dinheiro público, uma vez que ataca, de forma reiterada, a história, a luta, a resistência e o movimento organizado pelo negro.

“Conforme gravação largamente apresentada pelos meios de comunicação, o presidente da Fundação Palmares classificou o movimento negro como ‘escória maldita’; desferiu palavras pejorativas contra Zumbi dos Palmares, patrono da Fundação que ele dirige e símbolo da luta contra a escravidão negra no Brasil; e criticou, de forma igualmente inaceitável, o Dia da Consciência Negra, marco de luta e resistência da população negra brasileira, asseverando que dispensará apoio “zero” a esta importante data do calendário nacional reforçada em inúmeros estados e municípios”, colocou o parlamentar.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Divulgação/almapreta.com