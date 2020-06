Município de Brejo Grande proíbe queima e venda de fogos de artifício

18/06/20 - 15:22:22

Com a proximidade do São João, a Prefeitura de Brejo Grande observou a necessidade de estabelecer novas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Por meio do decreto nº 38/2020, a administração municipal proibiu a queima e venda de fogos de artifício na sede e nos povoados. A gestão também determinou que não será permitido acender fogueiras em espaços públicos ou privados.

As proibições foram adotadas para conter os riscos de proliferação do vírus e evitar que a população descumpra o isolamento social. As determinações foram elaboradas levando em consideração os índices de complicações respiratórias ocasionadas pela fumaça das fogueiras e as queimaduras decorrentes do manejo de fogos de artifício.

Até hoje, 18, Brejo Grande registra sete casos confirmados da Covid-19 e 12 sob suspeita. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, já montou uma barreira sanitária nas duas vias de acesso ao município e tem realizado ações de fiscalização e orientação para assegurar o cumprimento das normas de higiene e impedir que os números da doença cresçam na cidade.

O decreto foi assinado na última segunda-feira, 15, e o descumprimento acarretará em multa.

Fonte e foto assessoria