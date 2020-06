O vírus já não inibe a pré-campanha

18/06/20 - 00:01:36

Diógenes Brayner – [email protected]

Os pré-candidatos já começam a tratar com menor discrição da pré-campanha política, principalmente no que se refere à formação de chapa. Ainda não estão livres, leves e à vontade para encontros e conversas à vontade. Mas já não se inibem tanto em tratar sobre o assunto, receosos de serem mal interpretados pela sociedade. A questão é que as datas estão sendo mantidas – pode mudar a da votação – mas as convenções começam em julho e vão até 7 de agosto. Tudo muito perto para manter a timidez em relação à pandemia.

Os entendimentos para formação de chapa já dão os primeiros passos. E isso vem provocando incômodos em determinadas siglas, principalmente porque não ouvem os pré-candidatos a vereador. Além disso, ainda há insegurança entre presidentes de partidos e pré-candidatos majoritários, o que pode provocar mudanças no apagar das luzes das convenções. Outros nomes não decolam como as siglas esperavam e, até agosto, novos rostos devem surgir na disputa por Prefeituras de vários municípios.

As conversas entre alguns partidos de oposição já vêm acontecendo e devem se aprofundar. Já é certo que haverá encontro entre PSB, DEM e Patriotas amanhã ou na segunda-feira. Podem fechar aliança, embora ainda precisem conversar muito sobre o cabeça de chapa. Tem quem defenda pesquisa para escolha, mas o nome do ex-deputado federal Valadares Filho (PSD), além de já se anunciar como pré-candidato, se sobressai, tendo como vice a delegada Georlize Teles (DEM)

Entretanto pode acontecer uma reviravolta, que ainda está em estudos. Mesmo mantendo silêncio, tem quem considere a vereadora Emília Corrêa (Patriotas) a candidata mais competitiva. Ela não aceita ser vice e não abre mão de disputar a reeleição. Tem gente insistindo em convencê-la a tentar a Prefeitura, mas a resistência é grande e a tendência é não acontecer. Emília integrava o bloco político novo, ao lado de Alessandro Vieira e Danielle Garcia, quando o senador decidiu que a delegada era a escolhida, baseado em uma pesquisa sob suspeita, Emília não pensou duas vezes: recusou a vice e fechou com a pré-candidatura.

É possível que assim aconteça e a aliança conclua que a melhor opção seja Valadares Filho, tendo como vice Georlize Teles, dentro de uma aliança que se fortaleça com outras legendas, exceto o PT e o próprio Cidadania, que não aceitam, e pensam em polarizar o pleito para disputar o segundo turno.

Haverá avaliação

A reabertura de parte do comércio está autorizada a partir de hoje. Também se inicia a atenção para avaliar se haverá ou não crescimento de casos novos do Covid.

*** Está bem claro: Se não houver equilíbrio e acontecer excesso de aglomerações, o decreto de abertura pode retroagir à situação anterior.

Novas reaberturas

Caso tudo se comporte dentro de um nível que acene para estabilização da linha crescente, na quinta-feira da próxima semana será reaberto outros setores.

*** As lojas e escritórios reabertos devem seguir instruções para evitar expansão da pandemia, mantendo distanciamento e exigindo uso de máscaras.

Não estaciona

Ontem, inclusive, quem procurou o centro da cidade por volta das 11 horas, já teve dificuldade em encontrar vagas de estacionamento.

*** Sinal de que o movimento aumenta na área e deve crescer a partir desta quinta-feira, naturalmente.

Mudança sem decisão

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) sente que ainda não está decidida a mudança de data das eleições municipais deste ano, porque é uma prerrogativa da Câmara que terá de aprova uma PEC sobre isso.

*** Segundo Fábio, um grupo de deputados defende que o pleito se mantenha em 04 de outubro, mais a maioria dos parlamentares deseja que seja transferida para novembro.

*** Se a PEC não atingir o coeficiente de aprovação, o pleito se mantém como está.

Aumenta assassinatos

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, percebe que o aumento na distribuição de armas de fogo, “como já era evidente e já havíamos alertado”, aumentou também os assassinatos no País.

*** Em Abril, mesmo com o isolamento social, o país registrou um aumento de 8% no número de assassinatos, informou.

Radar sobre André

Segundo a coluna Radar, de Veja, “dias antes da demissão, André Moura havia costurado um acordo político para livrar o governador do Rio, Wilson Witzel, de problemas no Legislativo”.

*** E mais: “traído pelo chefe, André soube da queda pela imprensa e decidiu voltar a Sergipe. Depois da saída de Moura, o acordo foi para a gaveta e o processo de cassação só acelera desde então”.

Cumpriu sua missão

Deputados da base aliada ao governador Wilson Witzel tenta convencer o ex-deputado federal André Moura a retornar à Casa Civil do Rio de Janeiro.

*** O próprio Witzel insiste em seu retorno e reconhece que errou ao afastá-lo do cargo. Mas André está decidido a não volta e admite que cumpriu sua missão..

Aberração jurídica

Senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que o STF vai declarar constitucional o “absolutamente inconstitucional inquérito das fake news”.

*** – É uma aberração jurídica que denunciamos desde 2019. Não cabe ser vítima, acusador e juiz simultaneamente. E não cabe combater abuso com abuso, criticou.

*** Para Alessandro, “ao Congresso Nacional cabe restaurar os limites democráticos”.

PMN e Podemos

O presidente estadual do PMN, Cezar Cardoso, disse ontem que não está fazendo composição com o Cidadania e o PL, como disse ontem o senador Alessandro Vieira.

*** Informou que o PMN está em conversa com o presidente do Podemos, Zezinho Sobral, e se ele for candidato a prefeito vai apoiá-lo.

Reunião sobre bloco

O presidente do Patriotas, Uezer Martez, informa que amanha ou na próxima segunda-feira haverá reunião entre seu partido, mais o DEM e PSB, para formação de um bloco de oposição.

*** As conversas vão avançar ao ponto de definir posições e buscar outras legendas como PV e Avante.

*** A reunião será com os presidentes do DEM, José Carlos Machado, do PSB, Valadares Filho, e do Patriotas, Uezer Martez.

Chapa em Capela

Mesmo com a atual situação da prisão do seu irmão, Adalto Sukita, o ex-prefeito Manuel Messias Sukita fará uma nova pesquisa para ver quem será o candidato a prefeito por seu grupo.

*** O lançamento da chapa está mantido para o dia 30 e a tendência nesse momento é que seja sua irmã Clara Miranir Sukita.

Isadora candidata

A filha de Manuel Messias Sukita, Isadora Sukita, estuda e trabalha em Aracaju. Será candidata a vereadora pelo Republicanos e tem atuado junto ao eleitorado.

*** Isadora é estudante de Direito e Jornalismo e Marketing. Dá sinais de que prefere a segunda faculdade.

Campanha em Lagarto

Um experiente político de Lagarto avalia que a pré-campanha no município descamba para a baixaria: “Gustinho, Fábio e Sérgio estão retornando à política de Ribeirinho e Arthur Reis.”

*** – Eles estão trazendo de volta a rivalidade para polarizarem e deixar que outros candidatos se percam em meio ao pleito, disse.

Sobre PT e Valmir

Caso o Partido dos Trabalhadores fique com o ex-prefeito Valmir Monteiro, cujo filho Ibraim também é pré-candidato a prefeito, tende a crescer na disputa majoritária.

*** Se o PT não apoiar fica difícil. O partido inclusive tem candidato a prefeito, Flamarion Déda, e o vice, Benizário Júnior, do Sintese.

*** Um detalhe: deputado federal Fábio Reis (MDB) pode ser candidato e isso atrai os petistas. É que se ele for eleito, Márcio Macedo assume vaga na Câmara Federal.

Apenas um papo

Revista Fórum – Secretária do Ministério da Saúde diz que Fiocruz tem ‘pênis’ na porta e imagens de Che Guevara e Lula.

Não será legal – A abertura de parte do comércio tem deixado candidatos nervosos. É que se aumentar a pandemia e tiver que fechar mais uma vez, não será legal para eles.

Fica difícil – Pré-candidatos a vereador de vários partidos mostram rebeldia. Tendem não apoiar os nomes que seus partidos fazem composição.

Isolamento social – Segundo informa Radar, Ministério Público entra na Justiça para obrigar Distrito Federal a elevar isolamento social.

Até o Centrão – Ricardo Rangel, da revista Veja, diz que “Quando até o Centrão melhora o governo, é porque a situação é grave”.

Deu no G1 – Médica viraliza ao postar sobre o coronavírus: ‘Continue dando festa que te vejo no meu plantão’.

Jornal Extra – Prova de vida de aposentados e pensionistas da União poderá ser feita por biometria ou aplicativo.

Gilmar admite – O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, um homem de direita, admite: “Forças Armadas não são milícias do presidente’, diz ministro Gilmar Mendes”.

Poder360 – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis atualiza regras para atividade de exploração do petróleo.