COVID-19: COMÉRCIO SERGIPANO SE PREPARA PARA ABERTURA GRADUAL, DIZ FCDL

18/06/20 - 13:45:56

Se depender da FCDL/Sergipe, a abertura gradual do comércio sergipano anunciado pelo governo do Estado, a partir desta quinta, 18, indo até o ultimo estágio, a depender dos índices do Coronavírus em Sergipe, vai acontecer com a participação do segmento lojista.

Para isso, segundo Edivaldo Cunha, que preside a entidade em Sergipe, os lojistas vão respeitar os termos do decreto, fornecendo os equipamentos de proteção aos seus colaboradores, como máscaras e álcool em gel, orientando os clientes para respeitar os limites do distanciamento social, além de não permitir aglomerações nos estabelecimentos.

Dessa forma, a FCDL está orientando suas CDLs associadas – são 18 no Estado – a proceder conforme dita as regras governamentais e da ciência, porém com a contrapartida dos lojistas em se adequar e exigir dos clientes, também, o cumprimento das obrigações quanto a segurança de todos para evitar a proliferação do vírus.

Por Elton Coelho