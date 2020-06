PF orienta sobre denúncias de fraudes no Auxílio Emergencial

18/06/20 - 05:59:04

Caso verifiquem saques, transferências bancárias ou pagamentos de contas e boletos realizados por terceiros sem o seu consentimento, os beneficiários devem se dirigir apenas às agências da Caixa Econômica Federal.

A Polícia Federal orienta aos beneficiários do Auxílio Emergencial decorrente da pandemia de Covid-19 e que identificaram saques, transferências bancárias ou pagamentos de contas e boletos realizados por terceiros sem o seu consentimento, que não há necessidade de comunicação ou comparecimento físico à sede da Polícia Federal, nesta capital.

Os beneficiários lesados devem se dirigir apenas a uma agência da Caixa Econômica Federal para iniciar o processo de contestação de movimentação em sua conta visando um eventual ressarcimento.

As informações desse processo de contestação serão, oportunamente, compartilhadas com a Polícia Federal para fins de investigação de eventuais crimes ocorridos. Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, a Polícia Federal entrará em contato com o beneficiário através dos dados informados no processo de contestação.

Esse procedimento, além de evitar deslocamentos e aglomerações desnecessários, não causa nenhum prejuízo às investigações, uma vez que as informações necessárias para a identificação dos autores de eventual conduta criminosa serão compartilhadas entre a Caixa e a Polícia Federal.

Se o beneficiário tiver recebido o crédito indevidamente, o Governo Federal disponibilizou um endereço eletrônico para a devolução da quantia recebida para evitar possíveis transtornos e questionamentos futuros, inclusive com a Justiça.

O formulário para devolução da quantia recebida está disponível no link abaixo:

https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br/devolucao

Maiores informações sobre o Auxílio Emergencial:

https://portaltransparencia.gov.br/beneficios/auxilio-emergencial

CS/PF/Aracaju