POLÍCIA CIVIL PRENDE MAIS DOIS ENVOLVIDOS EM HOMICÍDIO PRATICADO NO SIQUEIRA

18/06/20 - 05:00:08

O crime foi cometido no dia 3 de março e outros dois suspeitos já tinham sido presos na última segunda-feira

Equipes da 1ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do NIDHPP – Dipol, prenderam Vitor Santana Santos e Paulo Ricardo Santana, conhecido como “Paulinho”. Eles são suspeitos de um homicídio praticado no bairro Siqueira Campos, em março. A detenção ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 17. Dois outros envolvidos já tinham sido presos.

As prisões se deram em cumprimento a mandados de prisão temporária e são continuação das diligências realizadas na segunda-feira, 16, nas quais foram localizados e detidos Wendel Silva Diniz e Joilson Dias dos Santos, conhecido como “Dó”.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam participado do homicídio de Clemente José Soares, alvejado por disparos de arma de fogo na noite do dia 3 de março. A ação criminosa ocorreu na frente da residência da vítima, no bairro Siqueira Campos. O procedimento investigativo apontou que o homicídio foi motivado por vingança.

Os suspeitos foram encaminhados a uma das unidades da Polícia Civil, onde permanecem custodiados. A Polícia Civil reitera que a população pode contribuir com a prisão de suspeitos de ações criminosas e elucidação de crimes por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP