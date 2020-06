Prefeito Eraldo de Andrade sanciona leis de reajuste do Piso do Magistério

18/06/20 - 06:10:16

Em uma transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Boquim, o prefeito Eraldo de Andrade, que estava acompanhado do vice-prefeito Chicão Almeida, da secretária de Educação, Ione Araújo, do secretário adjunto de Administração e Finanças, Paulo Dórea, do Procurador-geral, Fernando Menezes, e do assessor técnico da Educação, Jonas Vidal, sancionou as Leis Municipais 930/2020 e 931/2020 que garantem a revisão geral anual dos servidores e o Piso Salarial do Magistério, respectivamente.

Ao dar início a LIVE, o gestor municipal destacou ser um momento de muita alegria, não somente para ele, mas para as categorias. “Estamos realizando essa transmissão para anunciar e sancionar duas leis, que foram discutidas com os sindicatos, na data de hoje. Trata-se do reajuste dos servidores públicos e o reajuste do piso do magistério. Cumprimos nos anos anteriores e este ano não seria diferente. Então sancionamos essas duas leis para que o servidor público e o professor do município de Boquim se sintam prestigiados, valorizados e reconhecidos pelo município”, disse o gestor, ao parabenizar as categorias pela conquista.

Mesmo com as dificuldades que os municípios enfrentam por conta do impacto da pandemia do Novo Coronavírus na economia do país, o prefeito Eraldo de Andrade mantém o compromisso e a valorização dos servidores municipais e profissionais do magistério. O Projeto de Lei de reajuste do Piso Salarial do Magistério prevê o reajuste em 12,84%. Já o Projeto que concede revisão anual aos servidores efetivos no Município prevê revisão de 4,71% nos vencimentos. Ambos garantem pagamento gradativo a partir de setembro de 2020.

Ascom / PMB