PREFEITURA DIVULGA ATRAÇÕES MUSICAIS SELECIONADAS DO FORRÓ CAJU EM CASA

De maneira a fomentar a cadeia produtiva da música neste momento de pandemia, assim como garantir aos cidadãos acesso a entretenimento de qualidade durante a quarentena, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), abriu inscrições para o edital emergencial “Forró Caju em Casa”, que selecionou 45 atrações, cujas apresentações ocorrerão entre os dias 23 e 29 de junho, com exibição em ambiente digital, por meio de transmissões em formato de lives.

O edital surgiu para movimentar as atividades culturais da capital sergipana durante a crise sanitária decorrente do coronavírus. Idealizado pela Funcaju, o edital recebeu 182 inscrições, dos quais 45 artistas foram selecionados.

“Nós estamos muito felizes com os resultados do Forró Caju em Casa. Primeiro porque ele cumprirá o papel cultural de levar entretenimento neste momento de angústia que a pandemia nos trouxe, não de maneira circunstancial, mas com a força do Forró Caju, do imaginário da nossa maior festa, a mais querida da população sergipana. Lamentavelmente algumas pessoas ficam fora, uma vez que há artistas de qualidade fora da seleção. Mas tudo foi feito com a maior transparência, através de uma comissão que atuou com muito zelo e responsabilidade, fomentando a cadeia produtiva da música”, ressalta o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

Conforme o edital, os proponentes puderam se inscrever como pessoa física ou através de pessoa jurídica de direito privado, de natureza cultural, sediada na capital, inclusive em mais de uma categoria. A ideia é estimular as várias vertentes de produção local, além de auxiliar financeiramente os artistas sergipanos, uma vez que a pandemia impediu os eventos culturais in loco.

Para além do entretenimento momentâneo, após o período de exibição, todas as apresentações ficarão disponíveis, a qualquer momento, em acervo nas redes da Prefeitura e da Funcaju.

Para as apresentações, os produtos serão compostos na linha do pré-gravado ao vivo. Dessa forma, as apresentações contarão com toda uma estrutura montada em estúdio, com captação de áudio digital, direção de fotografia, iluminação, criando verdadeiros shows, que serão exibidos ao longo dos sete dias.

Confira os selecionados:

CATEGORIA SERGIPANOS

1. BALANÇA EU

2. ZÉ TRAMELA

3. LUCAS CAMPELO E DENISON CLÉBER

4. CHIQUINHO DO ALÉM MAR

5. JOSEANE DYJOSA

6. SERGIO LUCAS

7. THAIS NOGUEIRA

8. HEITOR MENDONÇA

9. NAURÊA

10. COLETIVO ENSAIO SECRETO

CATEGORIA MESTRE GONZAGA

1. NINO KARVAN E ROBERTO SILVEIRA

2. FORRÓ MATURI

3. TREM BAUM

4.VALTER NOGUEIRA

CATEGORIA ARROCHA

1. KLEBINHO LEONE

2. VALTÉRCIO PAIXÃO

CATEGORIA FORRÓ ELETRÔNICO

1. JEANNY LINS E DEDÉ BRASIL

2. BANDA XAMEGO DE MENINA

3. FORRÓZIN DOS FARANIS

4. BANDA DUDU MORAL

5. BANDA SKAMA DE PEIXE

6. LOURINHO DO ACORDEON

7. MARUSKA

8. MARAÍSA A DAMA DO FORRÓ

CATEGORIA TRADICIONAL

1. JOÃO DA PASSARADA

2. ANTONIO CARLOS DO ARACAJU

3. VALTINHO DO ACORDEON

4.GLAUBER SANTOS

5. MARCOS GIVA

6. ROBERTINHO DOS OITO BAIXO

7. SENA

8.FORRÓ OS TRÊS MULEQUES

9.CORREA DOS OITO BAIXO

10. VIRGÍNIA FONTES

11. NANA TRIO

12. LUIZ FONTINELI

13. JAILSON DO ACORDEON

14. BAIÃO DE 3

15. FORRÓ OS PÉ DE CANA

16. DIALETO NORDESTINO

17. ZÉ AMÉRICO DE CAMPO DO BRITO

18. FORRÓ PEGA NA RUA

19. LUIZA LÚ

20. TRIO ITAPOÃ

21. TRIO PIAUÍ

18/06/20 - 06:28:48