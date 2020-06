São João da Gente Sergipana 2020 acontece em formato de programa de TV

18/06/20 - 07:41:05

Música, gastronomia, artesanato e muitas homenagens farão parte do programa “Sergipe: o país do forró”. Sem a presença de público, a programação será exibida pela TV Sergipe e redes sociais do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana

O “São João da Gente Sergipana” é uma comemoração que virou tradição. Realizada há oito anos no Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda com a presença de um público diversificado e apaixonado pela cultura junina, a programação este ano acontecerá em um formato diferente, mas igualmente emocionante e com os mesmos propósitos de salvaguardar as tradições, valorizar os artistas sergipanos e fortalecer a identificação do público com a sua cultura. O que marca a edição 2020 é que a programação vai virar um programa especial na TV Sergipe, que levará o nome “Sergipe: o país do forró”. O objetivo do Museu é manter a tradição junina e celebrarmos juntos o período mais tradicional do ano, mesmo que à distância.

Realizado pelo Grupo Banese, através do Instituto Banese, e Governo de Sergipe, com a parceria da TV Sergipe e da Energisa, a programação ocorrerá na véspera de São João, dia 23. Algumas das atrações desta programação já aparecerão no SE2, o telejornal noturno da TV Sergipe. E toda a apresentação poderá ser acompanhada através do programa especial que a emissora estará gravando no local e que será exibido no sábado, 27, logo após o Jornal Hoje. Preparado para celebrar os festejos juninos e garantindo a necessária segurança para artistas e público nesse período de isolamento social em combate à pandemia de Covid-19, o programa levará até a casa dos sergipanos, muita música, gastronomia, artesanato, além de artistas e momentos inesquecíveis que representam a magia da cultura junina em Sergipe.

Não será permitida a presença de público no local e todas as medidas de segurança referentes ao distanciamento social e higienização serão adotadas pelos artistas e profissionais envolvidos na execução do programa.

O átrio do Museu da Gente Sergipana será transformado no Arraiá da Quarentena para receber o concerto da Orquestra Sanfônica de Sergipe, com a participação especial da cantora Amorosa. De casa, o público irá assistir também uma retrospectiva com momentos marcantes dos festejos juninos pelo estado de Sergipe e homenagens a cantores que se tornaram símbolos do tradicional forró, além de apreciar e se emocionar com a queima do barco de fogo no Largo da Gente Sergipana.

Antes das apresentações do dia 23, porém, já no dia 20 a estrutura montada no Museu da Gente Sergipana servirá de cenário para a participação de Sergipe no programa Live de São João, que contará com a presença da banda sergipana Calcinha Preta e será transmitido ao vivo pela Globo e Afiliadas para todos os nove estados da região Nordeste, logo depois da novela Fina Estampa.

O São João da Gente Sergipana 2020 contou ainda com o lançamento do edital “Forró da Quarentena” de apoio a artistas do ciclo junino. A iniciativa irá premiar 70 artistas que tiverem seus vídeos selecionados para serem exibidos nas redes sociais do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana. As inscrições seguem até 18 de junho e o resultado será anunciado no dia 23.

Por Tarcila Olanda