Pandemia: senadora revela preocupação com o alto número de desemprego

18/06/20 - 06:17:11

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) revelou a sua preocupação com o alto número de desempregados no Brasil, especialmente, nesse período de pandemia. “É assustador acompanharmos esses dados”, confessou a democrata, ao defender a adoção urgente de uma política que vise frear esses índices. “Só em maio, 1 milhão de brasileiros perderam o emprego. Ao todo, até a última semana do mês, já eram contabilizados quase 11 milhões de pessoas desempregadas”, lamentou.

Os dados divulgados ontem (16), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são da Pnad Covid19, versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi elaborada, com o apoio do Ministério da Saúde para fins específicos de identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal no Brasil.

Maria ressaltou a necessidade do isolamento social para evitar, maior propagação do Coronavírus, mas destacou a necessidade do Governo adotar medidas mais incisivas para incentivar as empresas a não demitirem os seus colaboradores. “O Coronavírus expôs algumas chagas, como a desigualdade, potencializadas agora durante a pandemia quando se estabeleceu uma crise de ordem sanitária, econômica e social. Não podemos deixar que isso se agigante, ainda mais”, afirmou a senadora por Sergipe.

Foto Marcos Oliveira

Da assessoria