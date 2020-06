Danielle Garcia diz que já investigou as contas de Dr. Êmerson e viu lisura na prestação

19/06/20 - 17:30:46

Por Diógenes Brayner

A pré-candidata do Cidadania à Prefeitura de Aracaju, delegada Danielle Garcia, cometeu, nesta sexta-feira (19),uma inconfidência sobre a sua ação nas investigações policiais das quais participou, que pode servir de recado a outras pessoas – e até prováveis opositores – de como pode ser o seu discurso durante a campanha eleitoral, tendo como trunfo o que sabe e pode revelar de pessoas que foram investigadas e que, como delegada, a pré-candidata teve acesso.

Em declaração ao jornalista Josailto Lima, na sua coluna Aparte, a pré-candidata Danielle Garcia falou sobre informações de que o ex-vereador Dr. Êmerson poderia ser o seu vice-prefeito, numa chapa puro sangue. Admitiu que “essas ponderações não tem nenhuma relação com restrição à pessoa de Emerson Ferreira”.

Foi a partir dessa explicação que Danielle Garcia relatou o que acha de Emerson e cometeu a grave e inconveniente infidelidade: “Acho o Dr. Émerson um cara muito correto, muito direito. Eu tive a oportunidade de investigar as contas dele numa época em que eu não o conhecia, e vi a lisura da prestação. É uma pessoa que eu admiro demais”, diz a pré-candidata.

Ninguém sabia que Dr. Êmerson, um médico e ex-vereador, já tivesse sido vítima de uma investigação policial em algum período. A inconfidência deixa dúvida sobre o que guardou a delegada das investigações que fez, para expor a público durante a campanha. Naturalmente a de Êmerson deu tudo bem, mas será que ela vai manter em sigilo a ficha dos que se deram mal?

Há comentários de que a delegada Danielle Garcia aceitou ser candidata à prefeita de Aracaju, pelo Cidadania, com o objetivo de relatar o que investigou e apurou nas operações que realizou no passado e denunciar alguns políticos que, inclusive, já foram absolvido. Também com a suspeita de que poderia esconder exatamente as ilicitudes cometidas por amigos e aliados.

Sobre o vice – Quanto à possibilidade do Dr. Emerson ser o seu vice na chapa à Prefeitura de Aracaju, Danielle deixou a dúvida e admitiu possibilidade. Disse que “O nome do Dr. Émerson não está fechado ainda“ (Ainda?). E acrescentou que “todo mundo pegou uma matéria de fevereiro e requentou. Se você olhar a matéria que foi divulgado esta semana, verá que a data é de fevereiro. Assim, não houve nenhuma decisão nossa nesse sentido. A gente está conversando inclusive com alguns outros partidos”, diz Danielle.

– Agora é assim: a rigor, o que eu sinto é que cada partido quer sair com o seu candidato na chapa majoritária. Então é isso: se for uma indicação dos partidos, e a gente não tiver saída, acho que não terá problema nenhum em irmos com uma chapa puro-sangue. Mas o que quero dizer é que nós ainda estamos abertos à conversa”, afirmou.