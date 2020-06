Aprovada indicação para prorrogação do Cartão Mais Inclusão

19/06/20 - 13:06:36

Em sessão remota, a Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira, 18, a indicação 293/2020, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel, que solicita ao Governo de Sergipe a prorrogação, por mais dois meses, do Cartão Mais Inclusão. Para o parlamentar, no cenário crítico do novo coronavírus, esse auxílio emergencial é

essencial para população que vive em condição de extrema pobreza.

“A pandemia do coronavírus mudou a nossa realidade. Vivemos um período delicado, de crise econômica e social, onde se faz necessário criar alternativas para minimizar o impacto da Covid-19 na vida da população. Nesse sentido, entendo que garantir a segurança alimentar dos sergipanos em situação de vulnerabilidade é fundamental. E

estender o Mais Inclusão é uma ação importante para assegurar o alimento na mesa

de cerca de 25 mil sergipanos que recebem esse benefício”, explicou Luciano.

Para o parlamentar, o Mais Inclusão foi uma das medidas mais relevantes adotadas pelo governador Belivaldo Chagas no enfrentamento ao novo coronavírus. “Para algumas pessoas pode parecer um valor pequeno, mas há uma parcela da população que não possui nenhum amparo financeiro e para esses sergipanos os R$ 100,00 depositados mensalmente pelo Governo de Sergipe, através do Mais Inclusão, fazem a diferença. Com o cartão, essas famílias que vivem em extrema pobreza podem ir a qualquer estabelecimento comercial da rede credenciada Banese e realizar a compra de alimentos”, frisou Pimentel.

Com a aprovação na Alese, o deputado espera que o Poder Executivo Estadual analise com atenção a indicação e possa acatar a solicitação. “Ao apresentar o Mais Inclusão, o governador Belivaldo Chagas demonstrou grande sensibilidade e preocupação com os sergipanos em situação de vulnerabilidade. Esse exemplo de compromisso social do governador me faz acreditar que ele compreende a importância da prorrogação do auxílio e irá estudar essa questão com muito cuidado, buscando uma forma de garantir a extensão do benefício”, concluiu Luciano Pimentel.

Mais Inclusão

Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Governo de Sergipe lançou, através da Lei nº 8.664/20, o programa de benefício Cartão Mais Inclusão. Com caráter temporário e emergencial, o Mais Inclusão consiste na entrega de cartões, no valor R$ 100,00, para cerca de 25 mil sergipanos que se encontram na faixa da extrema pobreza (possuir renda de até 89 reais), estão cadastrados na base do CadÚnico, e não recebem nenhum dos outros benefícios concedidos pelo governo estadual (Programa Mão Amiga ou Aluguel Social). O Mais Inclusão é destinado apenas para aquisição de alimentos.

Da assessoria

Foto: Divulgação Ascom