Arraiá ReinventeSE: Funcap anuncia programação na Aperipê Tv

O Edital contempla projetos culturais com o objetivo de contribuir no fomento da economia criativa

Com a excepcionalidade trazida pela pandemia do novo coronavírus, os festejos juninos do estado serão apresentados este ano por meio de encontros virtuais e programação da Aperipê Tv -Canal 6.1. O Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), anuncia o “Arraiá ReinventeSE” no período de 23 a 29 de junho, com transmissão via emissora pública.

“Os festejos juninos fazem parte da identidade do povo nordestino e, de alguma forma, o Governo teria que realizar a festa baseada no isolamento social por conta da pandemia. As Lives do Edital ReinventeSE voltada aos artistas locais estão ocorrendo com normalidade e teremos agora o especial de São João com transmissão da Aperipê Tv. Os sergipanos poderão acompanhar as apresentações de suas residências e celebrar o período junino”, explica a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

Edital

O Edital ReinventeSE foi divulgando no mês de abril, no qual é voltado aos artistas sergipanos atingidos pela impossibilidade de atuação em teatros, restaurantes, feiras de artesanato, casas de shows, galerias de arte e outros locais que permanecem fechados em cumprimento ao Decreto Estadual (40.567/2020), que visa combater à pandemia do Covid-19. O Edital contempla projetos culturais com o objetivo de contribuir no fomento da economia criativa.