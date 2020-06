Artistas consideram estar fazendo história ao participar do Forró Caju em Casa

Balança Eu, Dedé Brasil, Forró Maturi, Nino Karvan e Alberto Silveira, Virgínia Fontes, Valtinho do Acordeon, Sena. Essas são algumas das atrações que se apresentarão no Forró Caju em Casa 2020, realizado pela Prefeitura, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Ao todo, 45 atrações se apresentarão entre os dias 23 e 29 de junho, com exibição em ambiente digital, por meio de transmissões em formato de lives.

Todos os artistas se inscreveram através de um edital emergencial, que recebeu 182 inscrições, em cinco categorias: Sergipanos, Mestre Gonzaga, Arrocha, Forró Eletrônico e Tradicional. Segundo o presidente da Funcaju, Luciano Correia, a ideia é estimular as várias vertentes de produção local, além de auxiliar financeiramente os artistas sergipanos, uma vez que a pandemia impediu os eventos culturais in loco.

“Nós estamos muito felizes com os resultados do Forró Caju em Casa. Ele cumprirá o papel cultural de levar entretenimento neste momento de angústia que a pandemia nos trouxe. Lamentavelmente, há artistas de qualidade fora da seleção. Mas tudo foi feito com a maior transparência, através de uma comissão que atuou com muito zelo e responsabilidade, fomentando a cadeia produtiva da música”, garante.

O cantor Sena foi um dos selecionados, na categoria Tradicional, e acredita que o projeto representa a única forma encontrada para que os artistas possam se apresentar. “Estamos sem tocar e a internet é o caminho possível. Infelizmente, é muito diferente da situação real e do que vivenciamos durante os festejos juninos”, afirma Sena.

Isso porque, durante o período junino ele costumava fazer de 15 a 18 shows, em diversos locais. “Agora, ficamos limitados a câmeras para reproduzir o trabalho, mas temos que agradecer por estar acontecendo”, ressalta. Cada artista fará uma espécie de pocket show e, no de Sena, ele promete muito forró, xote, arrasta-pé e baião.

“Até em função da pandemia, não é permitido a banda inteira, então irei tocar com meus filhos Fillipe e Raphael Sena e Jeová Cardoso. O trabalho será voltado às músicas nordestinas de raiz e, além do violão, também tocarei acordeon”, promete. Apesar da falta do público, ele admite que a transmissão pela internet pode ter alcance maior do que o público que iria aos shows. “O alcance é maior. Mas é diferente, porque o público não está perto”, ressalta.

Novo formato

Dedé Brasil foi selecionado pela categoria Forró Eletrônico e se apresentará junto a Jeanny Lins com um show, que, segundo ele, reunirá muito forró das antigas e uma homenagem ao rei do baião, Luiz Gonzaga. Veterano do Forró Caju, Dedé se apresenta em todas as edições do evento. “A primeira vez foi em 1994, quando ainda estava na banda Forró Maior e o Forró Caju era na praça Fausto Cardoso”, revela.

Para ele, fazer parte de tantas edições e desse novo momento, no formato digital, representa uma valorização ao seu trabalho. “Minha música faz parte do ciclo junino. E essa é uma forma de valorizar a nossa cultura, não deixar que ela passe em branco, além de presentear as pessoas em casa e não deixá-las sem música boa”, analisa.

Selecionada pela categoria Tradicional, a cantora Virgínia Fontes vê o Forró Caju em Casa como uma inovação necessária. “O momento de pandemia que estamos vivendo pede essa mudança, e é uma maneira de convocar os artistas para fazerem alguma coisa nesse momento tão difícil para a arte, pois nós seremos os últimos a voltar às atividades normais. Então, é uma forma de contemplar a gente”, afirma.

Ela também promete muito forró, arrasta-pé, xaxado e baião em seu show. “E muita alegria também”, acrescenta Virgínia. Para a cantora, embora não haja a presença física do público, a interação com eles pela internet é válida. “O público que gosta da gente, que quer ver a gente, vai poder assistir esse momento que vai ficar na história. Sim, estamos fazendo história participando dessa edição do Forró Caju. É muito bom ver que ele não vai deixar de acontecer e que tantos artistas, colegas meus, vão poder se apresentar”, avalia.

Para as apresentações, os produtos serão compostos na linha do pré-gravado ao vivo. Dessa forma, as apresentações contarão com toda uma estrutura montada em estúdio, com captação de áudio digital, direção de fotografia, iluminação, criando verdadeiros shows, que serão exibidos ao longo dos sete dias. Para além do entretenimento momentâneo, após o período de exibição, todas as apresentações ficarão disponíveis, a qualquer momento, em acervo nas redes da Prefeitura e da Funcaju.

