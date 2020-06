Associação dos Desportistas de Sergipe: Registro de Diretoria 2020/2023

19/06/20 - 11:16:25

A administração de muitas entidades é feita através de uma Diretoria.

Seu prazo de gestão é definido por um mandato estatutário e o instrumento que demonstra a legitimidade é a ata registrada em Cartório.

Diante disto, na manhã desta sexta-feira, 19, o Presidente da Associação dos Desportistas de Sergipe (ACDS), Biel Sobral, realizou o protocolo de Registro e Averbação das Atas da nova Diretoria para o período 2020/2023.

Com isso, fica registrado em cartório a aprovação das eleições e posse de membros eleitos e nomeados. Destacando as regras que disciplinará a existência e funcionamento da categoria registrada. “Acredito que com o trabalho que já vinha sendo feito pela gestão anterior, vamos conseguir prosseguir com a associação e dar maior visibilidade ao nosso trabalho”, ressaltou Biel.

Ascom/ACDS