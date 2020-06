DEPUTADO QUER LIBERAÇÃO IMEDIATA DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM SERGIPE

19/06/20 - 07:31:04

O deputado Capitão Samuel usou as redes sociais para repudiar, na noite desta sexta-feira (18), ao saber que cerca de mil profissionais da construção civil perderam os seus empregos nos últimos dois dias.

Ao tomar conhecimento da situação, o deputado fez contato com o governo do estado no sentido de flexibilizar. Segundo Samuel, durante a conversa, foi garantido que, no que dependesse do governo , faria esta liberação.

Samuel diz ainda que, inclusive, está lutando na justiça para liberar as obras públicas, pois reconhece o sofrimento das famílias sergipanas que dependem do setor da construção para manter seu sustento.

Porém, “o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação e conseguiu decisão favorável, agindo como se fosse gestor da saúde, proibindo que a construção civil voltasse à ativa no estado de Sergipe. Esta iniciativa só causou o aumento expressivo do número de desempregados no setor”, explicou o parlamentar.

Samuel afirma que os poderes públicos não podem aceitar esta decisão em silêncio. “Respeito à decisão judicial, mas me somo ao governo do estado e aos sindicatos de classe na luta para liberação do setor e, conseqüentemente, o retorno dos empregos dos pais de família”, afirma.