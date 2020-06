Entre a vida e a economia

O comércio abriu em parte ontem, pela primeira vez, nesse período de quarentena. Não houve grande alteração. A população foi às ruas mais à vontade e circulou por entre algumas lojas que cumpriram as determinações de tratamento à distância, uso de máscaras e a presença do álcool em gel. Tudo bem! Quando se comenta que não houve grande mudança, é porque o centro da cidade não deixou de ter aglomerações, da forma que ocorria com todas as lojas fechadas. Sergipe foi quem menos cumpriu o isolamento social, dentro da proporcionalidade de índices habitacionais.

Tem um fato que precisa alertar: os casos continuam em alta. Um detalhe: as mortes também. Certamente até domingo, Sergipe bate os mil casos em todo o Estado, o que já é preocupante. Contabiliza-se também o número de óbitos. Chegou a 400 ontem. Uma surpresa: hoje as mortes no interior preocupam, porque superam as da capital, nos boletins diários. Esses índices não estão batendo com a previsão do comitê que trata da pandemia, para a flexibilização e recuperação da economia. Chama-se atenção para os leitos de UTI’s com alta ocupação.

Governador Belivaldo Chagas deixou bem claro que se não houver uma conscientização para frear o Covid-19 e se não for mantido um índice de ocupação de leitos nas UTI’s de até 70%, a abertura ficará comprometida. Há um acompanhamento criterioso sobre todos os casos e na próxima quinta-feira haverá um novo decreto: mantido o nível de tolerância, outros setores do comércio podem ser abertos ao público, mas se houver excessos, retorna-se à forma que estava na segunda-feira passada.

Essa questão de ampliar ou não a abertura vai depender de como a população se comporta em relação à contaminação, para que não aconteça asfixia no setor de atendimento hospitalar – incluindo postos de saúde – e se registre ampliação de óbitos por dificuldades no atendimento, por excesso de demanda. A intenção é ampliar o funcionamento do setor comercial e incentivar o crescimento econômico, mas Belivaldo deixa claro que não fará isso através do excesso de covas abertas e pessoas doentes, sem leitos para tratamento.

Dá para refletir e evitar que o pior aconteça. A vida vem tendo prioridade diante de uma queda na economia. Esse controle depende da consciência de todos…

Felizola lamenta

O secretário de Governo, Jose Carlos Felizola, lamentou ontem: “alcançamos a triste marca de 400 mortes de irmãos sergipanos. Nunca imaginei presenciar algo do tipo em minha vida”.

*** – Os leitos públicos atingem cerca de 68% de ocupação, enquanto os da rede privada ultrapassam os 95%, disse.

Luta incansável

Segundo Felizola, o governador Belivaldo Chagas luta incansavelmente para proporcionar aos sergipanos atendimento público dígno, “fruto de muito planejamento, suor, lágrimas e incompreensões”.

*** E continua: “os sergipanos não se renderão ao covid-19. Seguiremos lutando, resistindo e, ao final, vencendo essa pandemia”.

Danielle e desigualdade

A delegada Danielle Garcia (Cidadania), pré-candidata à prefeita, disse a Josailto Lima, na coluna Aparte, que as eleições em outubro beneficiam quem está no Poder.

*** Na avaliação de alguns líderes, Danielle não tem vocação política e não empolga junto ao eleitorado. Uma liderança de Aracaju acha que Daniella imagina que ter atuado em processos que deram prisão “é a heroína que fará boa administração municipal”.

Chapa puro sangue

Apesar de o senador Alessandro Vieira declarar que o Cidadania não sairia com chapa puro sangue – Daniella e Dr. Emerson – à Prefeitura de Aracaju, os partidos que podem entrar para formar aliança começam a repensar e não aceitam.

*** PL e PSDB estariam fora e poderiam iniciar conversas com Valadares Filho.

*** A informação é que o ex-vereador Emerson tem se movimentado e deseja participar da chapa. Falta experiência no partido

Especulações jorram

Conversas de bastidores evoluem para a sucessão municipal. Um exemplo, o deputado Fábio Mitidieri (PSD) deixa claro que pretende Jorginho Araújo para vice de Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Mas no bloco de apoio à reeleição tem um grupo que gostaria de ter como vice a delegada Catarina Feitosa (PSD), que se desincompatibilizou com esse objetivo.

*** Não fica apenas nisso. Circula também nos bastidores informação de que tem quem defenda o nome de Henri Clay (Rede), para vice-prefeito de Edvaldo.

Sairá de consenso

Disso tudo apenas uma coisa é certa: o PSD não tem nome fixo para ser o vice-prefeito de Edvaldo Nogueira. O prefeito trata do coronavirus e silencia sobre política, embora atue nos bastidores e via telefone.

*** O nome do vice sairá de um consenso do grupo, depois de conversas intensas, na pré-semana da convenção, em agosto. Até lá as conversas fluem.

Mais inclusão

Boa notícia: Na sessão remota de ontem, na Assembleia Legislativa, foi aprovada indicação do deputado Luciano Pimentel, que prorroga, por mais dois meses, o Cartão Mais Inclusão.

*** A prorrogação estende o tempo do benefício para garantir que não faltará alimento na mesa dessas famílias durante a pandemia da Covid-19.

Advogado escondia

O líder do PT, Rogério Carvalho, disse que aprisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor da família Bolsonaro, “ fundamental para esclarecer os fatos contra o clã Bolsonaro”

*** As investigações apontam que Fabrício Queiroz era o operador do esquema de corrupção da família Bolsonaro. “as muita coisa ainda precisa ser esclarecida.”

*** – Por exemplo, o Brasil quer saber: por que um advogado, que visitava o presidente, escondia Queiroz em sua casa?

Fim da impunidade

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) citou frases para lembrar no dia de hoje: “não tenho bandido de estimação” e “a lei vale para todos”.

*** Frases para ignorar: “sou vítima de perseguição política” e “os adversários ninguém prende”.

*** – Não vai ser rápido ou fácil, mas vamos seguir lutando pelo fim da impunidade, disse.

Eliane procurada

Chega a informação de que a vice-governadora Eliane Aquino (PT) teria sido procurada para repensar e disputar a Prefeitura de Aracaju. A conversa teria sido longa.

*** Eliane manteve a posição de permanecer no mandato, sem tentar a Prefeitura e com a disposição de participar diretamente da campanha para eleger Márcio Macedo (PT).

*** Eliane foi procurada, mas não foi possível o contato…

Eduardo e emendas

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) esteve ontem com o governador Belivaldo Chagas e disse que sua “luta pela Saúde continua dentro e fora do Centro Cirúrgico”.

*** Eduardo foi tratar das emendas federais que foram destinadas ao Hospital de Cirurgia via Governo do Estado.

Uma boa conversa

Mais preocupado – Pré-candidatos estão preocupados com uma provável nova data para a eleição, mas sem novo espaço para suas ações políticas.

Em ritmo lento – Formação de blocos partidários ainda em ritmo muito lento. Um entendimento amplo requer renúncia de algumas pretensões mais amplas.

Está bem vivo – Lagarto tem uma pré-campanha acirrada e predomina a disputa entre Reis e Ribeiros, embora Valmir Monteiro ainda esteja bem vivo.

André e Sergipe – O ex-deputado federal André Moura (PSC) vai se fixar na disputa eleitoral em Sergipe, tentando eleger prefeitos em várias cidades do interior.

Bruno Bolsonaro – Nunca uma pessoa foi tão perseguida apenas por ser honesta, enquanto os bandidos fazem o que querem.

Marcos Dornelas – Wassef complica Moro ao dizer que, em 2014, tinha informação privilegiada da Lava Jato sobre a prisão de Lula.

Baixo nível – O Direito de Expressão nunca foi de tão baixo nível, como estão o utilizando neste momento de autoritarismo vulgar.

Evitam Atibaia – Segundo a Veja, petistas celebram prisão de Queiroz, mas evitam dizer que ocorreu em Atibaia.