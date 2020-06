Governo anuncia mais 6 leitos UTI a pacientes com Covid-19

19/06/20 - 09:58:02

A Rede Estadual de Saúde conta com mais seis leitos SUS de UTI adulto, implantados no Hospital São José, a partir de tratativas desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) junto à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS), haja vista Aracaju ser a gestora do contrato de gestão daquela unidade. Ao governo do Estado coube também o repasse de equipamentos específicos e o co-financiamento dos leitos.

Os novos seis leitos de UTI integram a programação estadual de ampliação de leitos de UTI Covid para garantir assistência qualificada e oportuna aos pacientes graves infectados pelo vírus. Com isso, passa para 138 o número de leitos de UTI adulto na rede pública de Sergipe, que se soma aos 87 da rede privada, contabilizando um total de 225.

Completa a assistência em Unidade de Tratamento Intensivo os leitos neonatais, que são seis na rede pública e oito na rede privada e ainda um leito de UTI pediátrico na rede pública.Os leitos de enfermaria Covid somam 412, sendo 287 na rede pública e 125 na rede privada. O empenho em ampliar a sua rede própria e conveniada, bem como firmar parceiros como o Hospital São José faz reforçar a importância desse momento e o compromisso do governo do Estado.

Informações e foto SES