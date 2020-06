Governo recupera áreas degradadas no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco

19/06/20 - 06:36:22

Parceria da Serhma com a Chesf contempla o replantio de 20 mil mudas em 10 hectares do bioma Mata Atlântica

Preservar, recuperar e com isso tornar o ambiente mais salutar e agradável para se viver, têm sido ações recorrentes praticadas pelo Governo de Sergipe. Por meio da Superintendência Especial dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SERHMA) em parceria com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), o governo segue recuperando uma área degradada na Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, no município de Capela, no Território Leste Sergipano.

De acordo com o superintendente da SERHMA, Ailton Rocha, os trabalhos seguem as determinações da Legislação Ambiental. “Essas atividades de compensação ambiental foram geradas por conta da supressão de árvores nativas do bioma Mata Atlântica, durante a construção da linha de transmissão Jardim/Penedo, em 2017, ligando a subestação de energia no Conjunto Jardim em Nossa Senhora do Socorro à subestação em Penedo, Alagoas, com extensão de 109 Km”, detalha.

Ailton Rocha destaca as ações desenvolvidas no local. “O replantio foi iniciado em 2016, antecedendo a construção da linha, totalizando 10 hectares (100 mil metros quadrados) de várias espécies da flora inseridas no Plano de Manejo, a exemplo de Amescla, Canafístula, Ipê Amarelo, Ipê Rôxo, Jatobá, Murici, Oitiseiro, Pau Ferro, Pau Pombo, Tamboril, o que já totalizou 20 mil mudas, bem como a doação de dois veículos automotores, sendo uma caminhonete e uma motocicleta, a fim de auxiliar na administração da unidade de conservação ambiental”, explica.

De acordo com o gestor da unidade de refúgio de vida silvestre, Marcos Domingos Santana, além da recuperação do bioma, outras atividades relacionadas ao meio ambiente poderão ser desenvolvidas. “Atualmente a empresa Restaurar (contratada pela CHESF para executar a recomposição vegetal) dá prosseguimento aos trabalhos, realizando manutenção e reposição das mudas que morreram durante a primeira etapa do replantio. No entanto, existe a pretensão futura de desenvolver projetos de educação ambiental nas comunidades e escolas no entorno da Unidade Refúgio Mata do Junco”, afirma.

Unidade Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco

Criada em 2010 pelo Governo de Sergipe, a Unidade de Conservação Ambiental, Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, está localizada no município de Capela, a 70 Km de Aracaju. A unidade administrada pela Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), por meio da Serhma, possui 900 hectares de Mata Atlântica e, além da conservação e manutenção do bioma vegetal, atua na proteção das nascentes do Riacho Lagartixo e também na preservação de 129 espécies de animais, alguns ameaçados de extinção, a exemplo do macaco guigó (callicebus caimbrai).

Fonte e foto ASN