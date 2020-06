Imposto de Renda: NAF da Unit continua com oferta de serviço gratuito

19/06/20 - 11:09:46

A contagem regressiva para o fim do prazo da entrega da Declaração do Imposto de Renda tem gerado apreensão naqueles que ainda encontraram por algum motivo, tempo hábil para acertar suas contas com a Receita Federal.

Para essas pessoas o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, da Unit Sergipe representa a melhor opção quando se trata da correta orientação sobre o preenchimento de todos os requisitos da declaração.

O atendimento gratuito realizado pelo NAF através do WhatsApp em razão da pandemia realizado por professores e alunos voluntários de Ciências Contábeis, uma vez que o atendimento é gratuito. Para os contribuintes sergipanos foi disponibilizado até o dia 30 de junho sempre das 08h às 12h, de segunda à sexta-feira, o contato 99136-0543.

A coordenadora do NAF, professora Flávia Karla lembra que o serviço pelo WhatsApp passou a ser disponibilizado desde o início de abril. Ela explica que a pessoa encaminha a documentação pelo aplicativo ou, se preferir pelo e-mail da instituição [email protected]

Flávia lembra que a contagem regressiva para o fim do prazo gera um aumento na demanda do setor e que por isso mesmo é indispensável que as pessoas interessadas procurem entregar toda a documentação necessária.

“Um dos problemas recorrentes é exatamente a falta de documentos que precisam atestar os rendimentos. Por isso pedimos que as pessoas não deixem para a última hora para que elas próprias não saiam prejudicadas com a obrigatoriedade da multa inerente a quem não cumpre o prazo estabelecido pelo leão, ainda que esse prazo tenha sido excepcionalmente prorrogado esse ano para o final do mês de junho.

O público que mais procura os serviços do NAF é formado por pessoas idosas que muitas vezes sentem dificuldades ao lidar com a tecnologia. Quando isso ocorre, a professora Flávia e sua equipe de professores e alunos voluntários se mostram proativos para as necessárias orientações de como eles devem proceder. A docente afirma que tal dificuldade não representa um empecilho para os declarantes uma vez que eles próprios recorrem às pessoas mais próximas para as devidas orientações.

Assessoria de Imprensa/Unit