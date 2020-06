Itabaiana: Adailton quer transformar povoado Ribeira em polo turístico de Sergipe

O pré-candidato a prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), esteve no Povoado Ribeira e registrou, através de vídeo publicado em suas redes sociais, todo potencial da região para o ecoturismo. De acordo com ele, um dos seus objetivos é inserir as belezas naturais do local no roteiro turístico de Sergipe.

“Quero transformar o Povoado Ribeira em polo turístico do Estado. Na localidade temos os pilões e poções da Ribeira, presentes de Deus ainda desconhecidos por muita gente, e que podem ser uma fonte de geração de emprego e renda para nosso povo”, afirmou Adailton.

Segundo o pré-candidato, a gestão do prefeito Valmir de Francisquinho fez um importante trabalho no povoado, investindo em infraestrutura e melhorando a qualidade de vida dos moradores da Ribeira, e o seu desejo é ampliar o alcance de tudo que já foi feito.

“O povoado Ribeira já evoluiu bastante. Antes as pessoas viviam na poeira e as casas tinham esgoto a céu aberto. Agora a realidade é outra. E eu quero que a comunidade tenha ainda mais orgulho do lugar em que vive. Incluir as belezas naturais da Ribeira no mapa do turismo sergipano será relevante nesse sentido. E esse é um dos meus propósitos”, destacou Adailton.

