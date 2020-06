MPs lançam campanha “Tô com a UFS” para ações de combate à covid-19

19/06/20 - 14:15:48

UFS tem plano de ação com pesquisas e projetos em desenvolvimento para enfrentamento da pandemia; iniciativa privada é chamada a apoiar

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) lançaram nesta sexta-feira, 19 de junho, a campanha institucional “Tô com a UFS”. O objetivo é arrecadar recursos a serem destinados a ações de combate ao novo coronavírus, executadas pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese). A mobilização é resultado de um Termo de Cooperação assinado entre representantes dos três ramos do Ministério Público, a universidade e a fundação no último dia 04 de junho.

Por meio da campanha, a iniciativa privada e a sociedade sergipana são chamadas a apoiar plano de ação da UFS com pesquisas e projetos em desenvolvimento para enfrentamento da pandemia da covid-19. A UFS possui dois hospitais universitários: o Hospital Universitário de Sergipe (HU), localizado em Aracaju, e o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), localizado no município de Lagarto. As unidades estão inseridas na atenção à saúde do Estado e disponibilizaram 34 leitos de UTI exclusivos para pacientes de covid-19.

A UFS é o maior centro de pesquisas de Sergipe, contando com mais de 1500 docentes, dentre os quais cerca de 1200 são doutores. A universidade possui atualmente 58 programas de pós-graduação e é responsável pela formação de aproximadamente 90% de todos os mestres e doutores em Sergipe nos últimos cinco anos. Segundo o relatório “Research in Brazil: Funding Excellence da Clarivate Analytics”, a Universidade Federal de Sergipe é a instituição de ensino superior que apresenta maior impacto em pesquisas na área de Ciências da Saúde do Brasil. No mesmo índice, a UFS ocupa o 4º lugar geral, levando-se em consideração as áreas das Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Natureza, Ciências Agrícolas e Engenharia.

Equipamentos e testes

O plano de trabalho da UFS apresentado prevê o desenvolvimento de diversos projetos de pesquisa em variados campos do conhecimento. A realização de testes para diagnóstico da doença, a fabricação de equipamentos de proteção individual, sanitizantes, câmaras de esterilização de máscaras, equipamento para ventilação não invasiva em pacientes e o desenvolvimento de aplicativos para monitoramento epidemiológico são só alguns exemplos do que já está sendo feito. Diversos entes públicos e instituições sociais do Estado já foram beneficiados.

De acordo com o termo de cooperação, a UFS deverá dar assistência técnica, na medida das suas possibilidades estruturais e de pessoal, as empresas que desejem alterar temporariamente as respectivas atividades com o objetivo de produzir material para o combate ao novo coronavírus.

Como doar

Empresas e particulares que quiserem se juntar à ação solidária podem fazer suas doações pela seguinte conta bancária:

Banco do Brasil

Agência: 3611-0

Conta Corrente: 31641-5. CNPJ 97.500.037/0001-10

Destinatário: FAPESE UFS CONTRA COVID

Fiscalização

Conforme consta no acordo firmado, a UFS e a Fapese se comprometem a usar o montante arrecadado exclusivamente em ações de combate à covid-19, sem visar ao lucro. A verba não poderá ser empregada na remuneração de pessoal.

MPF, MPSE e MPT poderão, a qualquer momento, acompanhar e supervisionar a execução das ações previstas no plano de combate à covid-19, e a universidade deverá prestar contas da aplicação dos recursos arrecadados em 180 dias ou sempre que solicitado.

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do termo, o acordo poderá ser rescindido unilateralmente e será cabível a responsabilização pelas obrigações assumidas no termo de compromisso.

Campanha

As artistas e os artistas sergipanos se engajaram na ação em favor das pesquisas científicas na UFS, que conta com a música “Irmã, Irmão!”, composta para a campanha por Joésia Ramos e Henrique Teles e gravada com a participação de 28 intérpretes. Um videoclipe da canção foi produzido com direção de Werden Tavares e Fábio Vivas e edição da Brasil Filmes. A campanha é uma criação do MPF com execução da Base Propaganda. Os artistas, técnicos e profissionais envolvidos na campanha não cobraram cachês para participar da ação. O tratamento e a finalização do áudio foram realizados pelo Estúdio Toco y Me Voy. A intérprete de libras é Wilma Nunes Santos.

Confira todos os artistas envolvidos na produção de “Irmã, Irmão!”:

Joesia Ramos

Thiago Ribeiro

Henrique Teles

Fernanda de Aquino

Júnior Moziah

Julio Andrade

Diane Veloso

João Ventura

Mestrinho

Bárbara Sandes

Rayra

Rebecca Melo

Anne Carol

Silvio Campos

Maria Cristina

Alex Sant’Anna

Lene Hall

Lari Lima

Lucas Campelo

Bob Lelis

Amorosa

João da Passarada

Raquel Diniz

Roque Oliva

Celda Fontes

Sandy Alê

Werden

Isabel Nascimento

A campanha está sendo acompanhada no MPF por meio do Procedimento Administrativo nº 1.35.000.000496/2020-01.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Ministério Público Federal em Sergipe