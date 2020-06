NUMERO DE CASOS EM SERGIPE CRESCE E ASSUSTA, PRINCIPALMENTE COM ÓBITOS

19/06/20 - 20:43:42

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira (19), o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 471 novos casos registrados e mais 26 óbitos. Em Sergipe, 17.808 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 426 morreram. Um caso registrado para a cidade de Siriri foi excluído por duplicidade.

Dez mortes foram de moradores da capital: um homem de 44 anos, com hipertensão e diabetes; uma mulher de 68 anos, com hipertensão, diabetes e prefirdialgia; uma idosa de 65 anos, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; uma mulher de 77 anos, sem comorbidades; uma mulher de 65 anos, com hepatopatia; senhora de 80 anos, com asma; uma mulher de 39 anos, com imunossupressão e tireoide de Hashimoto; uma mulher de 54 anos, com imunossupressão e pneumopatia crônica; um homem de 40 anos, sem comorbidades; e uma senhora de 92 anos, com diabetes e hipertensão.

Três foram óbitos contabilizados para Nossa Senhora do Socorro: um homem de 77 anos, com leucemia; um homem de 56 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica; e uma mulher de 59 anos, com hipertensão e diabetes. São Cristóvão também teve três moradores vitimados pela COVID-19: uma mulher de 76 anos, sem comorbidades; uma jovem de 24 anos, sem comorbidades; e um homem de 66 anos, também sem comorbidades.

Em outros municípios, houve as seguintes mortes: mulher de 64 anos, de Capela, sem comorbidades; jovem de 29 anos, residente de Pinhão, com doença renal crônica; um idoso de 87 anos, de Estância, com doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão e obesidade; um homem de 61 anos, morador de Feira Nova, com doença renal crônica e hipertensão arterial sistêmica; uma mulher de 57 anos, de Itaporanga D’Ajuda, com diabetes e hipertensão; mulher, de 44 anos, moradora de Frei Paulo, sem comorbidades.

De residentes de Malhador, duas idosas faleceram: de 84 anos, com diabetes e hipertensão; e 79 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão. Em Itabaiana, também duas mortes: uma mulher, de 67 anos, com diabetes e obesidade; e um homem de 51 anos, com hipertensão e diabetes.

São 6.449 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 40.354 exames e 22.546 foram negativados. Estão internados 513 pacientes, sendo 194 em leitos de UTI (98 na rede pública, sendo 95 adultas e 3 pediátricas; e 96 na rede privada, sendo 93 adultas e 3 pediátricas) e 319 em leitos clínicos (202 na rede pública e 117 na rede privada). São investigados mais 18 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.