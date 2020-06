PMA realiza mutirão de combate à dengue no bairro América neste sábado, 20

19/06/20 - 16:07:53

Por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju mantém a realização dos mutirões de ações de combate ao Aedes aegypti em toda a cidade para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O próximo mutirão vai ocorrer neste sábado, dia 20, no bairro América, a partir das 8h, tendo como ponto de partida da equipe a Unidade Básica de Saúde (UBS) Adel Nunes.

O trabalho é contínuo e integrado ao Plano de Intensificação de Combate ao Aedes aegypti. Esta ação é coordenada pela SMS e desde sua implementação, em julho de 2019, conta com apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e da Secretaria do Meio Ambiente. De acordo com o gerente do Programa de Controle do Aedes aegypti da SMS, Jeferson Santana, o mutirão tem o objetivo de reduzir o número de criadores do mosquito.

“Nós atuamos sobre um tripé com três iniciativas fundamentais: orientação, identificação e eliminação. No último LIRAa [Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti], realizado pela SMS, no início de abril, Aracaju saiu da classificação de baixo risco, que vai até 1.0, pois apresentou índice de 1.6 entre os meses de janeiro e março. Dessa forma, as ações desenvolvidas se tornam ainda mais necessárias e o apoio da população é fundamental para o sucesso desse trabalho”, explica.

Ação dos agentes

Jeferson afirma ainda que, diante da nova realidade de distanciamento social por conta do coronavírus, o trabalho dos agentes de endemias no combate ao Aedes aegypti foi modificado. Com uma abordagem diferenciada, mas seguindo o Plano de Intensificação, a SMS adotou novas estratégias.

“Trabalhamos com cinquenta agentes, e após a pandemia de covid-19, estamos apenas realizando orientações, ou seja, conversando com a população sobre a importância de se proteger também das doenças causadas pelo mosquito. Por isso, vamos seguir com nossa meta de manter baixo o índice de infestação nos bairros, e também seguir com o trabalho de orientação, conversando com os moradores para que eles façam a sua parte, pois a erradicação desse mosquito depende, principalmente, de cada cidadão. Na próxima semana, o mutirão será desenvolvido no bairro Ponto Novo”, afirma o gerente do Programa.

Fonte e foto assessoria