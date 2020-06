Polícia prende dois irmãos suspeitos de terem assassinado secretário em Brejo Grande

19/06/20 - 10:56:53

A polícia civil conseguiu desvendar o crime que vitimou o o secretário de Obras do município de Brejo Grande, Milton Marques, assassinado a tiros no último dia 1º de junho, dentro da Secretaria Municipal de Transportes, que fica ao lado da Prefeitura Municipal.

As informações que circulam desde a tarde da quinta-feira (19) são de que a polícia civil prendeu dois irmãos que teriam sido responsáveis pelo crime, porém a divulgação oficial ainda não foi feita pela Secretaria de Segurança Pública, porque ainda estão sendo realizadas diligências.

Levantamentos preliminares dão conta que o mandante do crime teria ficado contrariado porque o então secretário não teria atendido a um pedido seu, para que alargasse a rua. Isso teria provocado a ira do mandante.

Já os dois elementos presos são irmãos e usaram uma motocicleta para praticar o assassinato. Um deles foi preso no município de Telha enquanto o outro foi localizado e também preso em Salvador na Bahia.

Já o mandante do crime ainda não foi preso e, segundo informações seria um pré-candidato a vereador naquele município.

Com informações e foto do radialista Jailton Santana, no Programa Jornal da Vida da Rádio Jornal

Munir Darrage