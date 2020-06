Prefeitura de Aracaju inicia nova entrega de kits de alimentação a partir da próxima segunda, 22

Todas as 74 escolas municipais de Aracaju receberão, pela terceira vez, os kits de alimentação escolar que têm sido distribuídos aos 32 mil alunos da rede municipal de Educação desde o início da pandemia. A nova entrega será realizada entre a próxima segunda-feira, dia 22, e 1° de julho e representa a garantia da permanência de uma alimentação adequada para as famílias.

Já foram distribuídas cerca de 500 toneladas de alimentos e, nesta nova etapa, mais 250 toneladas serão entregues para os alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os kits são compostos pelos alimentos que seriam distribuídos na merenda, sendo equivalentes a uma refeição diária para os alunos do Ensino Fundamental e EJA e a quatro refeições diárias para os alunos de creche.

As unidades de ensino estão divididas por regiões e os pais devem ficar atentos às datas de distribuição para cada uma delas. Cada aluno matriculado na rede tem direito a um kit e, para a retirada, é necessário que o pai ou responsável apresente um documento seu e também do aluno. Todas as informações serão passadas pelos diretores das escolas aos pais e também estarão disponíveis nas redes sociais da Prefeitura de Aracaju e no site oficial.

“Mesmo com a suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia do novo coronavírus, nossa preocupação é garantir um reforço na alimentação dos nossos 32 mil estudantes. Sabemos que, em um momento difícil como esse, esses alimentos fazem diferença na mesa das famílias, por isso, continuamos trabalhando para prestar toda a assistência necessária aos nossos estudantes”, destaca a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Leite.

Para garantir a segurança dos pais e também dos funcionários das escolas, todas as medidas de segurança serão tomadas, como a sinalização de distanciamento entre as pessoas, a limpeza constante de cadeiras e de áreas comuns e a utilização de álcool em gel, e a entrada nas escolas apenas com o uso de máscara. Mais uma vez, a Prefeitura contará com o apoio das forças armadas na logística de distribuição.

Em caso de dúvida sobre a entrega dos kits, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com a Central de Atendimento da Semed, através dos telefones (79) 3179-1538, 3179-1574 ou ainda pelo WhatsApp 98106-2969.