PMA divulga programação completa do Forró Caju em Casa

A Prefeitura de Aracaju concluiu, nesta sexta-feira, 19, a a definição da programação do Forró Caju em Casa , evento organizado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) cujas apresentações serão transmitidas online, em formato de lives, entre os dias 23 e 29 deste mês.

No primeiro dia do ciclo, 23 de junho, véspera de São João, os shows serão de Os Pés de Cana, às 21h; Edson Costa e Banda Galope de Viola, às 21h30; Zé Tramela, às 22h, Valtinho do Acordeon, às 22h30; Dudu Moral, às 23h; Baião de 3, às 23h30 e Dedé Brasil e Jeanny Lins, à meia-noite.

No dia seguinte, 24, dia de São João, quem abre a programação é o Trio Pega na Rua, às 21h; em seguida, às 21h30, se apresenta o Nanã Trio, seguido por Balança Eu, às 22h e Marcos Giva às 22h30. Forrozin dos Faranis dá prosseguimento às apresentações, com show às 23h; Lourinho do Acordeon às 23h30 e Banda Xamego de Menina à meia-noite.

Já no dia 25, a primeira apresentação, às 21h, é de Zé Américo do Campo do Brito, seguida pela de Glaubert Santos, às 21h30; a de Luiz Fontineli, às 22h; a de Virgínia Fontes, às 22h30; a de Heitor Mendonça, às 23h, e a de Klebinho Leone, às 23h30.

O Forró Caju em Casa 2020 continua no dia 26, com os shows de Dialeto Nordestino às 21h; Os Três Muleques, às 21h30; Naurêa às 22h; Sena às 22h30; Luiza Lú às 23h e Skama de Peixe às 23h30. No dia 27, Robertinho dos 8 Baixos abre a programação, que também inclui João da Passarada, Maruska, Lucas Campelo, Sérgio Lucas e Valtércio Paixão, que encerra a noite, às 23h30..

O Trio Itapoã é a primeira atração do dia 28 e se apresenta às 21h; seguido por Antônio Carlos du Aracaju, Joseany dy Josa, Trio Maturi, Forró Trem Baum e, encerrando a noite, às 23h30, Maraísa – a dama do forró.

A última noite do evento trará os shows de Nino Karvan e Alberto Silveira, às 21h; Trio Piauí, às 21h30; Correia dos 8 Baixos, às 22h; Chiquinho do Além Mar, às 22h30; Jailson do Acordeon, às 23h; Coletivo Ensaio Secreto às 23h30 e Valter Nogueira encerrando o evento à meia-noite.

Ao todo, são 45 atrações. Todas elas se apresentarão em ambiente digital, por meio de transmissões pela internet. Todos os artistas se inscreveram através de um edital emergencial, que recebeu 182 inscrições , em cinco categorias: Sergipanos, Mestre Gonzaga, Arrocha, Forró Eletrônico e Tradicional.

Informações e foto AAN

19/06/20 - 16:30:04