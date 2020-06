Salões de beleza ao ar livre funcionam no centro comercial

19/06/20 - 19:16:10

Da Redação

Não havia aglomerações no centro comercial de Aracaju nesta sexta-feira (19), embora várias lojas estivessem abertas normalmente, obedecendo ao decreto editado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Havia mais carros estacionados do que pessoas circulando, todas com máscaras e raras aglomerações. O Calçadão praticamente vazio, mas uma presença maciça de ambulantes vendendo seus produtos à vontade.

Não apenas alimentos, como frutas, verduras, cachorro quente, pastel, sorvete e bolo, mas alguns com roupas, cintos, sapatos e outros produtos pessoais. Um carro, com a porta da mala aberta, vendia roupas íntimas, como calcinhas, sutians, cintos e cuecas. Uma coisa chamou a atenção: duas barbearias ao ar livre, onde barbeiros cortavam cabelos – femininos e masculinos – faziam barbas, ajeitavam sobrancelas e fazia uma limpeza nos rostos de homens e mulheres que faziam fila.

As entradas nas lojas estavam organizadas. Clientes obedeciam distância e passavam alcool em gel nas mãos. Em todo o centro da cidade poucas pessoas foram vistas sem máscaras, mas algumas senhoras levavam filhos para “se divertir no centro”, como disse uma delas.

Os bares e pequenos restaurantes estavam fechados, mas entre os ambulantes havia alguns vendendo ‘quentinhas’ para vários clientes. Muitas lojas não autorizadas a abrir funcionavam à meia porta e tinha delas que se mantinha fechada, mas se o cliente batesse à porta entraria sem problema e saia com compras. Não havia grande circulação de carros e se percebia tranquilidade.