TV Atalaia recebe neste sábado Mariana Fagundes no circuito de lives São João solidário

19/06/20 - 15:59:02

É neste sábado, às 12h30, a exibição do Circuito de Lives de São João da TV Atalaia com a cantora sertaneja, Mariana Fagundes que se apresentará direto do Cariri, onde estão sendo gravadas as Lives solidárias da TV Atalaia. Este sábado, as doações realizadas durante o Circuito, serão destinadas à AAACASE.

O anfitrião do evento Fabiano Oliveira pilota a Live, ao lado do Influencer Agamenon, convidado especialmente para interagir com os seguidores nos multicanais da TV Atalaia que terá transmissão, ao vivo, para Youtube, Facebook e Instagram. São João é coisa nossa! 🌽🍻

(ASCOM/VC VAHLE)