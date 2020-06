Assessoria de Sukita nega recebimento de R$ 600, acusa oposição e diz que é Fake News

A assessoria jurídica do ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita classificou de fake news a notícia que circulou com exclusividade em portais de Aracaju, anunciando que ele fora beneficiado pelo Governo Federal, através do recebimento do auxilio emergencial de R$ 600.

Segundo a nota enviada, o fake news parte dos adversários de Manoel Messias Sukita, com o objetivo de desestabilizá-lo politicamente, o que não estão conseguindo no município de Capela, onde ele continua mantendo toda a confiança da população que o acompanha há anos.

A nota diz ainda que “diante disso, estaremos adotando as providências cabíveis, a fim de descobrir porque isso aconteceu e quem se beneficiou usando seu nome”.

A redação do Faxaju Online ligou para o ex-prefeito Manoel Messias Sukita por duas vezes e ele não atendeu. Retornou o telefonema 15 minutos depois e pediu desculpas por não ter atendido porque “estava dormindo”. Ao ser perguntado sobre o recebimento dos R$ 600 do auxílio emergencial ele disse: “não estou entendendo” e se assustou quando a notícia lhe foi explicada, dizendo “que não estou sabendo de nada e jamais me escreveria em um programa para ajudar a pessoas necessitadas em razão da pandemia do Codiv-19)”.

Sukita disse atribui a informação a adversários que “a cada dia inventam uma coisa contra mim”, e diz que jamais teria “coragem de se inscrever em um programa emergencial para receber recursos do Governo Federal para beneficiar a pessoas prejudicadas pela Pandemia”. Sukita acrescenta que é “muito conhecido no Estado e mesmo se não o fosse jamais tentaria usufruir de um benefício destinado aos mais necessitados”.

Envio de registro – Logo após a publicação dessa informação, o Faxaju Online recebeu uma relação de nomes das pessoas inscritas para receber o auxílio emergência de R$ 600 do Governo Federal. Em ordem alfabética aparece o nome de Manoel Messias Sukita na relação, como se ele realmente tivesse se inscrito e fosse beneficiado.

Em novo contato com Sukita, o portal ouviu dele que na segunda-feira (22) a sua assessoria jurídica entrara com um requerimento na Caixa Econômica de Capela, para saber quem usou o seu nome e recebeu o recurso, insistindo que se trata de Fake News.

Após a informação da Caixa, a assessoria jurídica de Manoel Messias Sukita verá qual medida deverá adotar para desfazer “esse registro falso feito em nome de Sukita”. A assessoria acrescentou que “por ser um homem público, muita gente tem documentos do ex-prefeito, principalmente o CPF, assim como Carteira de Identidade”.

No final, Sukita disse que “fizeram isso para prejudicá-lo e insiste que pode ser um ato de setores da oposição para prejudicá-lo junto à sociedade de Capela”. Disse ainda que “todo mundo me conhece e jamais entraria em uma lista para receber dinheiro que beneficia a pessoas necessitadas em razão da pandemia”.

Parte da relação dos inscritos para recebimento do Auxílio Emergencial do Governo, no valor de R$ 600, onde consta o nome do ex-prefeito Manoel Messias Sukita, na Caixa Econômica Federal, agência de Lagarto. (Click na relação abaixo).