CONDUTOR PERDE O CONTROLE DO VEÍCULO E COLIDE COM DOIS COQUEIROS NA ORLA DE ATALAIA

20/06/20 - 07:26:22

O motorista de um veículo de passeio foi conduzido para a delegacia após se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira (10), na Orla de Atalaia em Aracaju.

Por conta do acidente, a Cptran foi acionada para o local e o condutor recusou a fazer o teste do bafômetro.

A equipe do SAMU deu toda a assistência e após todo o procedimento médico, o condutor recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado a delegacia para o devido procedimento legal por estar com sintomas de embriaguez.

FONTE: CPTRAN